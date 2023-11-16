伍富橋方紹聰挑戰跑山100公里　爆吳業坤跑得慢過老婆

藝人伍富橋（Alvin）與方紹聰（奶仔）今日（16日）以星級參賽者身份出席慈善行記者會，二人將聯同歌手吳業坤，以及另一友人組隊挑戰稍後舉行的100公里山路跑，目標希望能於28小時內完成，二人又於台上大爆早前練習時的趣事，他們説：「嗰日約好一齊上山練習，吳業坤仲帶埋太太（濱口愛子）一齊行，當時心諗我哋係練習唔係行山喎，你帶埋老婆嚟咪要等埋佢行？點知佢老婆仲行得快過佢。」他們指愛子一直在後面跟得很貼，笑言變相給了壓力和動力，又一直叫老公「奸爸爹」：「睇嚟下次搵佢老婆組隊好啲，哈哈！」

二人受訪時表示籌款固然要緊，但全隊人安全完成才最重要。首次參與此項賽事的Alvin，表示之前曾參與過類似比賽：「嗰次都係100公里，之後一直都想再玩，但另外又自己又係健身教練嘅身份，想試吓參加健美比賽，原本諗住下年參賽。」他指今次因奶仔邀請，才扚起心肝再練山，他笑言今次目標是腳板不用長滿水泡。

至於第5次參加的奶仔，回想首次參賽時也得到滿腳水泡，但現時科技進步，市面已推出很多行山用品，自己也「入坑」買了很多裝備。他指當得知Alvin曾參與相關賽事，便立即邀請他組隊，至於吳業坤則曾一起組過隊，又透露Alvin太太將負責支援工作：「今年有Alvin太太沿途煮嘢俾我哋全隊食，佢仲Send咗個餐單出嚟，同我哋講唔好意思，話唔係好多嘢揀，但其實有成10幾個選擇，韓式拌飯、台式肉燥飯、日式咖喱，中西日韓乜都有。」他大讚對方很有心思，很期待這個5星級支援隊的美食。Alvin則表示已太太會煮一些比較高熱量及濕口的食物，等大家容易進食及消化，讚太太很專業。