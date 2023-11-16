Candy@COLLAR騷腰晒腿　Gao首度擔正拍劇

女團COLLAR隊長Gao與成員Candy，跟《全民造星IV》的黃家灝（KC）和王希晉，今日（16日）現身時尚活動，外披羽絨的Candy，內裏穿露臍裝配短裙，外冷內熱，十分吸睛。Gao透露正在拍攝新劇《出租大叔》，聖誕將會拍劇中度過，首次擔正的她，讚幾位大叔強尼、陸駿光和張達倫好搞笑，更經常爆肚，令她忍不主笑，但導演會照用蝦碌片。她覺得大叔好可愛，指男友並非大叔，但各有各正，不同階段都正。Candy主動提到下周便推出新團歌MV，走輕快路線，以心製作，還加入科幻特別效果。對於寰亞全新女團Me&成員譚旻萱、黃淑蔓 和連家穎出道，會否構成壓力？Candy開心有多些女團加入樂壇，令樂壇百花齊放，表示有睇Me&的出道MV，大讚好睇及好靚，問到下周推出的新團歌要靚過Me&？Gao表示：「每個作品都有獨特之處，表達方式唔同，有被記得嘅價值。」

至於叱咤網上投票第一階段開始，COLLAR入圍我最喜愛的組合，Marf亦入圍我最喜愛女歌手，她們昨日已立即投票撐自己人，Candy表示對Marf有信心，Gao亦稱Marf這一年推出作品付出好多心機，有加入自己的意見，希望大家會鍾意。