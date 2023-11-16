Tyson Yoshi自爆屋企有200對鞋　念舊難忍痛斷捨離

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi今日（16日）出席珠寶活動，戴上十件價值合共約770,000港幣的首飾現身。Tyson 透露今年聖誕節將會送女友Christy項鏈作聖誕禮物：「我之前有送十字架，咁佢一直都有戴，今年就送新嘅。」他還在活動上調皮的指送禮物會選擇雙方都能夠穿戴的，這樣對方不喜歡他就能自己戴。

談到聖誕慶祝活動，他指今年忙於搬屋，故不會大肆慶祝：「之前都係工作中度過，咁今年應該搬完屋之後就攤係屋企休息吓。（如何處理大量收藏品？）睇吓同事們有冇興趣，至於Pokémon嘅收藏品就會放Studio（租倉？）我有Studio，咁所以可能衫同鞋都可以放嗰度，得閒有需要工作就返去襯衫。」自言是念舊之人，做不到斷捨離，又指家中有約200對鞋，所搬的住處比現在居住的地方要細，因此需要好好考慮處理方法。

講到新曲《你不會一輩子的愛上我》成績優異，為回饋歌迷們的支持，他指昨日己經完成抽獎活動：「已經好多人問點解仲未出結果，所以尋日趁宣傳嘅空檔即刻抽咗，最後都係送相畀佢哋。（送自己收藏品？）唔好啦，好似將自己唔要嘅嘢塞畀人咁，又唔知人哋鍾唔鍾意 。」透露已經開始着手籌備下一首新的英文歌曲MV，又指新曲在台灣地區大受歡迎，因此加緊了到台灣的宣傳，表示昨日才從台灣回到香港：「本來係計劃成個禮拜都係台灣，但今日有活動所以先返嚟，希望之後都可以台港兩邊走。（有冇上台灣嘅節目？）有上綜藝節目，好彩有朋友一齊所以冇咁緊張，如果得我自己一個可能會唔習慣。（台灣開Show？）可能會唱吓啲細Show先，同埋跑校園活動。」表示日後可能會經常到台灣工作，正考慮在台灣租屋。