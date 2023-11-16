鮮娛糧｜低胸佘詩曼勢蓋《延禧》 粉絲王冠加冕！

TVB台慶鉅作《新聞女王》，未播出深受關注，女主角佘詩曼的「女王」霸氣，更似乎已震懾到各路影迷。近日阿佘剛飛抵北京，怎料才剛落機一眾粉絲已在守候，還叫她「女王」，更驚喜的是竟有男粉絲即場送她「王冠」一頂，若非阿佘剛巧戴了帽，想必粉絲必定會即場為她加冕，及後女王更收到了一大束鮮花，不過她似乎對王冠更有興趣，邊走邊把玩欣賞，看到她的笑容，就知她多喜歡粉絲的心意，阿佘「女王」形象如此快便深得民心，大概也要多得《新聞女王》的宣傳海報，她一身全黑低胸透視，維多利亞時代女王造型，盡顯霸氣，相信今次角色，很有機會比《延禧攻略》時她演的嫻妃更亮眼。

雖然視后佘詩曼忙住宣傳新劇，另一位視后似乎有閒餘去煲劇，所指的是已離巢的唐詩詠。近期在串流影視平台熱爆的台劇《此時此刻》，裏面粒粒皆星，有吳慷仁、徐熙娣、賈靜雯、郭雪芙等，當中除了愛情故事，亦不乏激情場面，難怪詩詠都有追看，她在社交網分享追劇感想時，指想不到台灣尺度頗大，非常佩服女演員的演出，賈靜雯的姊弟戀好好看。除此之外，她還點名盛讚當中的香港男演員，還說越看越喜歡，究竟是誰？其實詩詠口中所指的是劉俊謙，劇中他與郭雪芙的按摩場面最令人印象深刻，劇集有視后加持，似乎真的值得一看。