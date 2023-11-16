「細摺」玩復古　致敬廿年前經典？

Samsung喜歡為旗下手機推出特別版，最新是Galaxy Z Flip 5 Retro。齋睇樣只是為這款摺機換上深藍「外皮」，但原來是致敬昔日「SGH-E700」之作。

2003推出的SGH-E700是Samsung首部無天線手機，而且毋須揭蓋就能自拍，在當年造成不少話題，更曾被譽為「手機界的Benz」。Galaxy Z Flip 5 Retro除了用番此機的顏色配搭外，還加入了一款2000年代像素畫風的城市風景作外屏牆紙，別具懷舊味道。另外，隨包裝附有1個專屬Flipsuit保護殼、3張Flipsuit Card、1張收藏卡及1張印有多個Samsung手機舊標誌的貼紙。此機目前已於韓國、英國、德國、法國、西班牙、澳洲限量發售，可惜香港尚未有發售計劃，有興趣的朋友要留意水貨了！

同場加映︰國產新機「摺」足10年

提到「細摺」手機，同期有部OPPO Find N3 Flip到咗香港。展開時屏幕有7.82吋，閉合時有6.31吋20:9外屏，同時搭載全新升級水滴轉軸，帶來無感摺痕，通過600,000次摺疊測試更保證可使用10年以上。Hasselblad哈蘇相機由5,000萬像素OIS廣角鏡頭、4,800萬像素超廣角鏡頭及3,200萬像素長焦鏡頭組成，支援多角度懸停拍攝。其他規格包括MediaTek Dimensity 9200處理器、4,300mAH電池、44W SUPERVOOC超級閃充等。