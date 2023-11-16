亞洲超星團︱丁子朗興奮見Rain：粉絲偶像見面會咁

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於本月25日首播， 節目雲集潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。節目更邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫擔任超星導師。

官方連日陸續釋出宣傳片曝光比賽精彩畫面，其中一條宣傳片中，香港代表冼靖峰（Archie）全白Look化身白馬王子，大晒靚聲型格跳唱韓團EXO的《節奏》，Archie一舉手一投足都自信、魅力十足！Rain更點名讚他謂：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」 C君則說：「佢主力是唱歌擔當，可能走到一條出路出嚟。」

另外Archie又與同為香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙Hugo」黃奕斌和黃星綽合體分享參與《亞洲超星團》感受。說到今次最大得着，丁子朗坦言：「我覺得一定係認識咗60幾個兄弟，舞台上我哋雖然係競爭對手，但台下佢哋會毫無保留地教我唱歌跳舞。」Archie直言初時壓力很大：「世界各地嚟嘅選手其實好多已經係出咗道嘅藝人，有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有兩位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互相幫助之下，表演最終好順利完成！」丁子朗續指參加是希望證明自己：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」

對於今次有Rain擔任總製作人，丁子朗說：「今次前輩陣容非常強勁，對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係Rain老師，佢舞台表現力非常強勁，好震撼！」黃奕斌說：「Rain老師每次評語都非常之中Point，令到每位選手都有好大得着。」文佐匡指為了比賽捱麵包：「嗰時為咗keep fit，我上舞台前3日只係食咗2塊麵包！」