莫文蔚有興趣拍周星馳新片：我想做魔鬼身材教練！

歌手莫文蔚（Karen）今晚到尖沙咀出席聖誕亮燈儀式活動，她透露下月聖誕節會飛返老公Johannes的家鄉德國過一個傳統的歐洲聖誕節，問她屆時會否親自下廚？她說：「梗係奶奶出手啦，佢整嘢食好叻㗎，會整釀豬肉、聖誕曲奇，佢仲成日叫我去德國開演唱會，如果真係開，希望可以Crossover古典音樂。」

她表示會在德國逗留1星期，隨即返港準備出席跨年活動，而今年她舉行了一個展覽慶祝入行30周年，由於反應超好，所以希望「加碼」到其他地方，她說：「台灣一定要去，因為已經3年冇去過，我2019年最後一個大型演唱會就喺台灣搞，啲粉絲已經等唔切。（計劃再開騷？）會，如果做就一定係好大型嘅騷，同埋加入一啲新科技元素，希望可以全世界同步直播。」

提到周星馳早前為新戲《少林女足》招募女演員，問她可有興趣參與？她說：「未知呀，等佢搵我先。咁足球係世界語言，今次仲要女仔去做係好吸引。（你會想演咩角色？）如果要做梗係演魔鬼教練，係魔鬼身材嘅教練。（咁要着貼身衫？）冇問題吖！」談到不少女藝人拍片自薦演出，問可有貼士？她表示：「身材好係基本要求，最緊要有個性，唱歌得、有美腿一定會加分。」