楊卓娜有望閙爆妹妹楊茜堯　栢天將到歐洲擔心床蝨

藝人黃百嗚、楊卓娜、栢天男、周子馨和利穎怡今晚（16日）到尖沙咀出席晚宴。

楊卓娜稱最近非常忙碌，因為要專注經營網絡平台各種事務，導致缺乏休息：「個平台啱啱先開始兩至三個星期，好多嘢都未上軌道，需要花好多心機去經營出貨，開直播咁，所以勁唔夠瞓（阿妹（楊茜堯）有冇支持幫手宣傳？）佢都有幫襯我，因為我個平台係賣生活百貨，咁佢見到啱嘅都會買返去畀佢自己個女用，介紹吓畀啲朋友咁，我又會畀個折扣佢。」稱因要打理平台，故上星期的生日並沒有大肆慶祝，只與家人和同事吃飯。

卓娜透露接下來12月將會開拍無綫新劇集暫名《黑色月光》，屆時將會首次正式與妹妹楊茜堯合作，她透露劇中二人會飾演姊妹，謂很有新鮮感：「我係劇中都係做佢家姐，聽聞職業都係KOL，同現實嘅我一模一樣，都幾好玩，不過現實同拍戲始終兩樣嘢嚟嘅。（如果有鬧交場面會唔會尷尬？）唔會始終都係拍戲，反而會將現實嘅嘢放大，落力啲鬧佢，希望會有呢個機會啦。」

另外，栢天男透露現正每晚都努力為拍公司劇集而做功課，中途12月頭又要飛到歐洲工作：「不過未必可以見到白色聖誕（聖誕打算點過？）歐洲返嚟先算，繼續開工。」

講到歐洲最近爆發床蝨危機，天男稱自己十分關注該事件，會做好準備：「每一件衫都要用膠袋包好，最好用熱力洗一洗件衫先着，同埋搭飛機要小心啲。」又透露10年前只需要準備被鋪就可以出發去歐洲，不用擔心太多事情，而疫情後就很多事情都要多加小心。