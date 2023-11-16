篠原冴美 打雀露春光

唔少人都會趁得閒約埋朋友打吓麻雀，聽講只要着住紅色底褲落場，就有助招財，贏錢冇難度，但有女仔話只要着得靚啲性感啲，同樣可以增加贏錢機會喎！呢個講法唔係冇根據，早前篠原冴美喺出戰雀壇激鬥時大露乳溝，結果又真係成功勝出，問你服未！

身材健美

女人唔補好易老！難怪好多女性為咗令自己嘅吸引力唔跌Watt，不惜花大量金錢買Product同做Facial，而講到Keep Fit，最有效嘅方法就係勤力啲做運動，今年31歲嘅篠原冴美就係最佳人辦，事關喺寫真界出道多年，成個Body睇落愈嚟愈弗，健美感好強，心口對G奶大得嚟有彈性，明顯係積極鍛煉嘅成果。樣貌方面，相對於出道初年嘅精靈可愛，冴美家陣嘅打扮靚咗，仲添加咗幾分女人味。

選美冠軍

查實喺京都出生嘅冴美，讀中學嗰陣已經好想做模特兒，後來參加雜誌《Hana* chu→》搞嘅選秀活動，成功獲得評審團特別獎，之後去埋藝能學校進修，終於夢想成真。由於阿妹有樣有身材，好快加入埋寫真女優行列，並且喺第一屆青年小姐冠軍大獎賽中奪得冠軍，令往後嘅事業發展變得相當順利。另外，阿妹仲曾經係日本女子組合惠比壽麝香葡萄嘅7期生，深受宅男喜愛。

殺入決賽

值得一提，冴美唔想局限自己嘅發展空間，加上本身鍾意打麻雀，所以喺2018年向職業打牌選手方向出發，加盟日本職業麻將協會打麻雀聯賽，早前仲獲得觀眾投票成為一場麻雀入圍戰嘅選手添！為咗唔想支持者失望，冴美特登換上一套紅色低胸戰衣上陣，果然成功擊敗對手，入圍「麻雀最強戰2023女子賽」，希望佢可以再接再勵，喺比賽中稱霸啦！