龔嘉欣孖緋聞男友現身　自爆右膝舊患復發帶傷開工

藝人龔嘉欣和黎諾懿今晚（16日）為有份投資的蛋糕店，以及餐廳主持剪綵儀式，他們的另一半，嘉欣的緋聞男友日籍烘培大師松岡哲也，和黎諾懿太太李潔瑩亦有出席，而嘉賓之一的夏文汐本月21日生日，獲大會送上蛋糕提早慶生，場面十分熱鬧。

嘉欣原本正在深圳拍攝新劇《企業強人》，特意向劇組請假3小時返港出席活動，活動後便立即趕返深圳繼續開工，雖然頻樸，但開心看到同事嘔心瀝血的結晶，問到收入大增？她表示仍需努力。

諾懿自嘲是嘉欣的助手，替她打點生意，透露自己加入飲食集團3年，看到集團版圖遍佈在不同地標，十分滿足，笑言全拜嘉欣、太太及兩個仔腳頭好，希望將來舉辦更多類似Lady Night活動，推動夜消費。問到收入增多給太太家用也加碼？他表示所有收入全上繳交太太管理，笑言身無分文，無錢可借給人：「買件玩具都要向太太寫批文，因為咁呢幾年我先儲到錢，以前有一蚊就使一蚊。」

另外，嘉欣自揭右膝舊患復發，是多年前拍無綫劇《殺手》時勞損，導致韌帶及半月板拉傷，昨日她還要忍痛拍一場打籃球戲，表示之後待12月回港再做物理治療。不過在深圳開工十分開心，因為每日陳豪和姜大偉會搶着萬歲，有菠蘿油、奶茶、咖啡和酸菜魚好多美食，她一陣帶大量蛋糕上深圳給劇組萬歲。近日TVB喜事重重，多位小花輪住嫁，嘉欣表示會戥人開心，讚婚紗照拍得好美，但自言已放棄結婚念頭，她稱：「下月就34歲生日，希望再定下目標，想荷包漲啲，我鍾意搵錢，有安全感啲。依家已經放棄結婚，以前定30歲結婚，不過冇得貪心，依家要蛋糕，唔要愛情住，努力多幾年先。」不過在深圳開工一有空檔，便向陳豪和譚俊彥請教夫妻相處之道，大讚他們是圈中有名顧家好男人。

問到黎諾懿幾時請嘉欣拍深度旅遊節目，嘉欣亦作狀向他投訴，諾懿表示之前也邀請過嘉欣上節目，表示下次會寫定批文再邀請她，問他會否索性介紹好男仔給嘉欣？他講笑想有人介紹女仔給他的兒子。