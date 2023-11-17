【是日通勝】

農曆十月初五

癸卯年 癸亥月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、移徙、動土

忌：穿井、田獵、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、32、43

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

金牛座：人生總會遇到不如意的事，就當是磨練吧！

雙子座：幸福不是必然，感情關係是需要用心經營。

巨蟹座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

獅子座：不要坐太久，抽空做點運動，對身心有益。

處女座：安守本分，勿多管閒事，保持低調免惹禍。

天秤座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

天蠍座：春風滿面，感情生活愜意，沒有事要操心。

人馬座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

山羊座：健康最緊要，不應為了減肥而令身體受傷。

水瓶座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

雙魚座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 人緣旺

（跌）雞 心情差

鼠：感情關係現裂痕，對伴侶要言而有信。

牛：今天不宜做重大決策，容易出現失誤。

虎：事業與財運俱佳，要把握住賺錢機會。

兔：神采飛揚，溝通力強，傾生意易成功。

龍：當局者迷，有疑難宜找長輩為你分憂。

蛇：有心想事成的好運氣，易獲意外之財。

馬：身心疲憊，生活不順，最好早點休息。

羊：心態積極，做事得心應手，易獲佳績。

猴：運勢不穩，建議做好面對困難的準備。

雞：是日沖煞，情緒欠佳，做事患得患失。

狗：搭上好運的順風車，事業愛情兩得意。

豬：人際關係大大提升，聯誼會友可盡興。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

偏財格 偏財星

偏財不是橫財，命理上的正財星，是辛勤之薪酬或有形的物質等價交換。偏財星是無形的，或高低不平的交換，簡單而論，就是見你預算多些，身份地位高些，要價多些，見你預算少些，身份地位平民些，則要價少些。偏財星就是海鮮價，也是交際公關星。

天干地支都見偏財星，不論男女命，都是代表父親。說明此命父親力量強，父親之事業成就高，女命特別孝順，婚嫁後，還常常回娘家孝敬親父母，真是父親的前世情人。男命偏財，人人羨慕，皆因男命以財為妻星，偏財強，父親富裕，財旺妻緣更旺，有此現實，八字有此理論。

天干地支有財星而不論偏正，都視之為財格。在八字中只有八種命格，財官印食四文正星格，喜生旺，不喜剋制。殺傷梟刃四武偏星格，喜剋制而不喜生旺，這是一文一武，一正一偏之理。而財格是包括正財格、偏財格，天干偏財地支正財，明偏暗正之財格，天干正財而地支偏財，為明正暗偏之財格。

但凡財格，為人比較現實，實事求事，工作事業以錢財價值來定標準，照顧家庭之心，情緒控制比較約束，脾氣相對其他命格比較少。女性喜歡財格之男性，不但是生活現實問題，也有責任上之考慮。