美國樂壇天王Diddy被歌手前女友控告強姦兼虐待

美國女歌手Cassie被爆昨日向紐約曼哈頓法院入稟控告前男友美國天王男友Diddy強姦及虐待，震驚荷里活！

於法律文件中，Cassie指早於2005年與Diddy認識，當時她年僅19歲，而他則是36歲，當時她簽下Diddy的唱片公司。自認識後，她已開始被對方控制。她指與Diddy交往幾年後，他想要「進行一種他所謂的『窺淫癖』的幻想」，在這段關係中，她被強迫與幾名男妓造愛，而他更將過程拍下來滿足自己的癖好。此外，Cassie亦指Diddy會於過程中向她提供藥物令她能夠在這些可怕的遭遇中麻醉自己。她更指2018年，他曾強行進入她的寓所並將她強姦。

除了強迫她與男妓造愛之外亦多次虐打她，其中一次發生於2009年，Diddy因見到她與另一經理人公司的經紀交談而大怒，猛力推她入車廂內並用腳狂踢她的臉導致她流血。之後他下令其工作人員帶她到酒店房「軟禁」她1星期，她多次要求回家見家人，但被他拒絕。而於2016年發生的另一次，她在洛杉磯一酒店房被醉酒的Diddy揮拳打臉，導致她眼睛瘀傷。事後她嘗試趁住他睡着而離開房間，怎樣卻弄醒了他，他跟隨她到走廊並用玻璃花樽掟她。而酒店的閉路電視拍下整個過程，最終他以5萬美元（約39萬港元）買下片段。後來她做磁力共振掃描時發現自己因長期服藥或被打而導致記憶力減退。她於文件中亦解釋自己當時沒有報警是因為不想Diddy再有藉口傷害她。

此外，Cassie亦向法庭爆料指2012年，Diddy曾因不滿她與另一歌手Kid Cudi拍拖而指示人炸毀他的車輛。而Kid Cudi亦透過發言人回應證實Cassie的說法屬實。她亦指Diddy曾試過將她的一名朋友帶到17樓高的酒店露台，並企圖將他掟落樓。

Cassie對Diddy的一連串指控曝光後，他已透過律師否認所有指控，並指過去半年他一直被Cassie勒索威脅要求索償3,000萬美元（約2.2億港元），否則就會出書爆料。至於Cassie的律師入稟前亦有回應，大爆Diddy曾向她開出8位數字的金額要求「封口」及防止她入稟法院，但遭她拒絕。