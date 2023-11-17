香港美酒佳餚　品味全城暢飲「吧」！

【特約報道】識飲識食的香港人，相信都鍾意探索各區的特色酒吧。繼「香港美酒佳餚巡禮」後，旅發局再接再厲，聯同近400間餐廳及酒吧，在11月呈獻「香港美酒佳餚 - 品味全城」。當中活動之一的「飲『吧』!香港」，特邀全港多間特色酒吧參與，包括「亞洲50最佳酒吧」的 Argo、TheAubrey、Mostly Harmless 等，設計60款期間限定的香港靈感雞尾酒，讓市民和遊客游走中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、西九、旺角和深水埗，品嘗「香港味道」。

是次參與酒吧的調酒師都發揮創意，融入香港元素去創作特色雞尾酒。尖沙咀Library Restaurant and Bar選擇以涼茶糅合雞尾酒，以威士忌配野葛菜水，加苦瓜泡沫調配出特色雞尾酒「Healthy Monkey」。酒吧首席調酒師 Piko指自己生活日夜癲倒、經常喝酒，平日一有空便會飲涼茶、食苦瓜炒蛋清熱降火。中醫的養生食療啟發他設計出這款新口味的雞尾酒，他指原先不少酒客一聽材料包括苦瓜及涼茶均表示怕「吃苦」，但喝下後均展現出驚訝表情，最後更喝得滴酒不剩，他形容這些新組合的雞尾酒對外地旅客來說都是匪夷所思，超乎想像的味道，相信可藉此吸納更多旅客。

除了涼茶外，有調酒師將「傳統喜慶佳品」薑醋加入雞尾酒。來自旺角的Alibi-Wine Dine Be Social負責創作的首席調酒師Leo，以琴酒及利口酒作基底、加入自製甜薑醋及鳳梨梳打調配出香港靈感雞尾酒Goeng P，借此向遊客分享本地賀新生兒派薑醋的傳統習俗，傳遞喜悅。他認為將經典味道透過調酒技巧變成另一個形態，變奏出滿載港人文化回憶的滋味，呈現在世界各地旅客前，正好推動調酒師繼續創新。

想品嚐充滿特色的雞尾酒，大家可用HK$280選購包含8個代幣的套票，以價惠價錢品嘗參與酒吧的招牌雞尾酒。今次參與的酒吧遍及各區，小編推介以下兩大路線，九龍區的話，市民和遊客欣賞過幻彩詠香江後，可先到尖沙咀Nathan Left來一杯酸甜的鹹檸七開開胃，之後到Library Restaurant and Bar品味甘甜的Healthy Monkey，慢慢散步至旺角，行到攰再到Alibi – Wine Dine Be Social來一杯薑醋雞尾酒就最好不過。

港島區的朋友就可以乘坐天星小輪欣賞維港景色後，到灣仔碼頭登岸，先到The St. Regis Bar來一杯醬油雞尾酒Canto Mary，之後移師到中環Argo歎番杯富煙熏香的The Pottinger Highball，又或是去Orchard，品嚐選用陳皮、薑蜜和拔蘭地調配的Fragrant Harbour，充分感受香港地道風「味」。

除「飲『吧』!香港」外，「香港美酒佳餚 - 品味全城」還有多個重點活動，載譽歸來的「大師發辦 3.0」有24間高級食府名廚親自發辦，當中包括米芝蓮二星餐廳，務求為客人打造出與別不同的新派中式料理。「品味香港」(Chill E.A.T)則聯同超過250間人氣餐廳合作，為各人提供高達7折的精選套餐優惠，讓各位繼續吃喝玩樂。