林穎彤鄭雋熹再着情侶裝　擾亂秩序案再押後

無綫小花林穎彤 (Bella）與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹早前因涉阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪，一同被捕及落案控告，案件早前經控方要求延後，以便作進一步調查，今早（17日）於粉嶺法院繼續審理，二人均以黑白配襯服裝一早抵達法院。控方於庭上申請將案件押後，以便聽取法律意見，裁判官宣布將案件押後至2024年1月12日，早上9時30分於粉嶺裁判法院續審。

二人分別先後離開法庭，鄭雋熹承認為配合案件故工作上有作出調動，感謝相關合作單位願意作出配合，與無綫仍有合約的他表示快將約滿，但暫時未有人與他洽談續約事宜，現時仍主要接外間幕後製作工作為主。談到今日與林穎彤再次以情侶裝現身，他笑謂：「我啲衫唔係黑就白㗎啦，哈哈！（外間指你喺佢緋聞男友？）我哋都係好朋友。」談到JPEX案，他表示自上次接受調查後暫未有消息，亦未被落案起訴。

林穎彤受訪時表示雖然案件再次押後，但自己平常心面對，談到有傳案發後被無綫雪藏一事，她表示公司冇任何通知，亦未有被「照肺」，她説：「因為之前同公司講想停工讀營養學，所以好早之前已經知係呢個意向，嚟緊會開學，差不多讀半年。」她坦然入行工作多年，現時希望用點時間增值自己，問到是否轉跑道？她不諱言曾考慮過：「完成咗課程，等自己多啲呢方面知識先進一步諗。（公司做法令你意興闌珊？）唔會咁諗，公司畀咗好多好開心回憶我，令我成長咗好多，基本上我所有青春都放咗喺公司，所以絕對唔係意興闌珊，只係人大咗心態同追求嘅唔同咗。」問到再次與鄭雋熹以情侶裝現身？她笑謂：「唔係呀唔好再屈我呀，冇人得閒去夾着咩衫。（你哋係咩關係？）朋友。（話係你緋聞男友？）都冇辦法啦，都解釋唔到咁多，總之我做好自己嘅嘢，畀心機去成為自己嘅動力，用時間去證明啦。」她笑指上次上庭時被外間取笑其衣着，故今日才悉心打扮。另談到有指她不孝順媽媽一事，她坦言沒有為此生氣：「媽咪係我最錫嘅人，我哋相依為命，其他嘢誤會我唔緊要，但講到我唔孝順佢我想要為自己平反。」

案件編號：

FLCC1296/2023