磨拳擦掌等拆蟹　中西日蟹饌任揀

隨住天氣變冷，螃蟹愈加肥美，除了大閘蟹，其實還有不少靚蟹選擇，無論是精緻的中日蟹饌，又或任食的主題自助餐，都令人食指大動。

肥美膏蟹

想吃蟹膏，肥美膏蟹和現時當造大閘蟹肯定是首選，佐敦Eaton HK米芝蓮一星中菜廳逸東軒近日推出的星級蟹宴套餐，選用膏蟹和不同食材打造一系列菜式，客人先品嘗由明爐蜜汁叉燒、話梅車厘茄和蜂巢蟹盒組成的一品薈萃，就可享用珊瑚蝦球伴琵琶豆腐鮮蟹鉗、冬瑤蟹肉燴燕窩、蟹黃十頭鮑魚伴柚皮、花雕雞油蒸膏蟹和蟹肉糯米脆皮乳豬等美味蟹饌，最後以川貝仙米燉津梨、香杧糯米卷伴南瓜椰汁糕及馬拉糕作結。另外，餐廳亦推出5両半清蒸江蘇大閘蟹、生拆蟹粉小籠包、蟹粉燴燕窩和蟹粉麒麟斑球等應季菜式，總有一款合你心水。

國際美食任嘗

除了中菜和日菜，螃蟹還有很多可塑性。香港君悅酒店咖啡廳由現時至11月30日推出蟹悅主題自助晚餐，冰鎮海鮮有麵包蟹、花蟹和雪蟹腳等選擇，熱盤有芝士焗釀蟹蓋、蟹粉扒時蔬、澳門海鮮蟹粥等，日式美食有蟹肉茶碗蒸、蟹醬味噌燒帶子及軟殼蟹天婦羅等，至於西餐則有馬利蘭州蟹餅、蟹肉墨汁天使意粉等，輕易將世界各地的蟹饌一網打盡。同時間，酒店因應開業34周年，由現時至11月12日於網上商店，推出66折快閃禮遇，當中包括客房禮券、餐廳自助餐和水療等，大家要把握機會。

日之「蟹」逅

日本靚蟹舉世知名，九龍城高級日本料理三和敍集壽司、鐵板燒和爐端燒於一身，早前餐廳經過翻新，配合全新的蟹逅冬日嘗味九道菜特色菜單，別具風味。菜式以不同地方的螃蟹入饌，包括有蟹湯燙炙松葉蟹腳，以蟹蓋盛載配以炭爐，鮮香暖胃。蟹肉紫菜天婦羅蘸蟹膏醬享用，味道更濃郁。其他還有鐵板鱈場蟹腳及蟹肉松茸陶鍋飯，前者選用挪威鱈紅蟹腳，肉質爽口，後者以乾松茸、海膽和三文魚籽伴蟹肉，每一口都咁鮮味。