爆操女神｜烏龍主播賴彥妤　鋼管舞解放性感！

《爆操女神》喺過去就教過唔少健身Keep fit嘅動作，不過冇人話過「爆操」就一定要健身同瑜伽，所以今次就特別啲，跳鋼管舞。唔好睇佢喺鋼管上面轉下轉下咁好似好過癮、好容易，其實就連起步都唔簡單。要挑戰呢一樣咁高難度嘅舞，冇番咁上下資質都真係幾難搞。所以今次就搵嚟細個喺英國讀書已經勁到比人叫「英國學霸」嘅賴彦妤，唔知佢會唔會勁到一學就識呢？雖然賴彦妤就曾經俾人叫做「學霸」，但係佢亦都有試過擺烏龍，仲引起全城熱話，希望今次挑戰鋼管舞會順順利利啦!

除咗挑戰者賴彦妤之外，我哋仲請到個星級導師。佢唔單止樣靚，身材又正，跳舞嘅時候隻眼仲會電死人嘅鋼管舞導師Melody。挑戰者同導師都咁有料，相信挑戰成功嘅機會都好大。

為咗打響頭炮，賴彦妤就率先表演佢最耍家嘅拉丁舞。唔好睇佢外表斯斯文文咁，佢跳拉丁舞嘅時候都有板有眼。

賴彦妤要挑戰嘅鋼管舞動作叫做「Ballerina」，係一個好展示到線條美嘅動作因為四肢都要伸到好直，所以身形比較修長嘅賴彦妤就好適合呢一類型嘅動作。

本身已經有跳舞底嘅賴彦妤果然係靈活過人，導師只係教咗一陣，佢已經做到似模似樣。不過一到佢個人表演嘅時候，竟然回歸烏龍性格？想睇佢之後個人表演跳成點，即刻Click入去睇片啦！