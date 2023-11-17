唐禹哲自爆有11歲私生子　混血未婚妻知情

台灣藝人唐禹哲之前於內地節目《披荊斬棘》中向小13歲的混血女友蘇小軒求婚成功，獲得大家的祝福，之後他更於社交平台PO出情侶合照及被鑽戒套牢的玉手，大晒甜蜜，但日前他接受傳媒訪問時，突然大爆11年前和前女友育有一子，而蘇小軒消化過後亦已接受。

唐禹哲大方回應流傳已久的私生子事件，「11年前我跟當時的女朋友在未婚的狀況下懷了孕，我們共同討論後決定生下來一起來撫養照顧小孩，非常可愛也很聰明善良的一個小孩子，但在幾年前經過雙方慎重的考慮還有討論之後，最後還是決定分手，但共同撫養孩子。」至於和前女友分開的原因，唐禹哲坦言：「會分開其實是在相處過程中慢慢性格的不合適，我自己也有自己的問題，當時做的不夠好，所以最後選擇分開，但是作為小孩的爸爸，我對他的愛是不會有任何改變的。」他透露在內地工作時，會用微信跟孩子聯絡，回到台北後又會抽空帶他去玩、吃東西及相處，雖然第一次做父親很多地方不夠完美，但都會努力學習成為更合格的爸爸。

唐禹哲又指蘇小軒知道他有孩子，之前亦有跟對方坦言說出此事，他又謂:「當然她也需要時間去消化，但是後來在經過更多的相處和溝通後還是決定在一起，所以其實我也很感謝她。」