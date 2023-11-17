鄺潔楹露臍裝騷性感　徐文浩阮浩棕爆胎露底

藝人何廣沛、徐文浩和阮浩棕今日（17日）現身電視城，為台慶耍劍項目綵排，徐文浩和阮浩棕表現落力，但做大動作時褲浪突然爆胎，徐文浩露出黑底，但不及阮浩棕露白底尷尬，徐文浩自揭在家練習時不慎拗柴，左腳腫如豬蹄，綵排後他急趕去做物理治療，希望台慶夜有最佳表現。

阮浩棕表示試身時，也擔心會爆胎已作出反映，是首次遇到此尷尬事，慶幸是在綵排時發生：「尷尬咗先都好，服裝會幫我哋處理，或者到時着定黑色打底先。（最尷尬今次？）未試過，仲要爆到咁大。」問他會否叫緋聞女友何沛珈替他補褲，阮浩棕「吓」了一聲，即轉移話題，表示自己有武術底子，會自己練功。對於項目是打頭陣演出，可會感到大壓力？阮浩棕覺得是現場表演始終有壓力，不能出錯，不過開始表演時會將所有事拋諸腦後，相信冇問題。

徐文浩表示不覺得有壓力，反而是開心，希望做到自信，有意外都不會理，事前做定熱身，希望能給予觀眾看到有力及實在的感覺。

何廣沛被問到可擔心爆胎？他表示與其他同事試衫時候都試過爆胎，他笑稱：「當花開富貴囉，爆多啲賀一賀台慶，可能我哋最後着啲三色底褲賀公司，不過爆完之後驚收投訴。」

鄺潔楹今日素顏示人，穿露臍裝騷性感，她表示加入TVB 7年，首年參與台慶表演，屆時與江嘉敏、胡美貽和林鈺洧等一起跳Hip Hop，笑言公司終於發現她對跳舞的熱誠：「過去一年好努力去學BLACK PINK舞，對舞蹈充滿熱誠，會放跳舞片上網，可能公司見到我嘅才能，今次被徵召去跳舞。（同BLACK PINK爭幾遠？）我應該掹車邊掂到佢哋腳底。」但笑指學舞後心肺功能強大，及學識韓式呼吸法，能夠邊跳邊保持笑容。提到舞衣，她笑稱試衫時獲安排跟林鈺洧穿同款褲：「佢着到大髀，我就着到去腳眼，有冇搞錯！」