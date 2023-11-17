鄭融藐爆周秀娜　寸嘴演繹獲讚到位兼好身材

甚少拍劇的歌手鄭融於劇集《叠影狙擊》驚喜登場，飾演醫療公司董事前曾在私人會所當陪酒小姐，並因遭周秀娜出賣而結怨，故最新一集劇集講述她與周秀娜碰頭時，連番藐爆及加以奚落，寸嘴態度配以不屑表情相當到位，獲網民一致留言好評，不少網民更大讚她身材弗到漏。

對於劇中數落周秀娜，鄭融表示：「第一日拍攝就要同對佢充滿仇恨、情緒複雜嘅內心戲，確係有啲難度，所以需要用時間醞釀情緒，感受被人大力出賣嗰種痛苦先開始拍攝，都算係大挑戰。」問到現實生活中碰上這種潑辣女人如何招架，她指會選擇放下：「其實我唔係好鍾意同人鬥，因為覺得輸贏都好、某程度都係兩敗俱傷，對大家冇好處，放過自己同對方會係我嘅解決方法。」

而將再度挑戰喊戲的周秀娜，受訪時直言喊戲拍得痛苦：「當時係1月份仲好凍，坐喺室外醞釀情緒，一路keep住震，演嗰場戲好痛苦。」談到兩姊妹同場戲，娜姐稱甚有難度：「我先着家姐戲服，拍完再換妹妹嘅戲服再拍，由於現場set好晒機位，位置要完全一模一樣，製作組有搵替身坐我隔籬對好位置，但自己要預先諗好情緒至roll機，唔想NG累到人。」