林明禎想挑戰做歌手　尹光入圍「喜愛男歌手」當攞獎

歌手尹光同馬國女神林明禎今日（17日）出席聖誕活動，吸引不少粉絲到場支持。活動上二人又唱又跳，明禎更與尹光合唱，場面非常熱鬧。

成功打入叱咤樂壇流行榜我最喜愛男歌手十強的尹光，將與Mirror大熱成員，包括江爗生、盧瀚霆、呂爵安、姜濤、柳應廷和陳卓賢角逐獎項。尹光稱自己能夠入圍已經感到好開心，感謝各位的捧場：「無論攞唔攞到獎，我個心已經係攞咗獎，有冇信心我唔敢講，因為人哋歌星啲名大過我好多，我只係一個好普通，唱歌唱得耐嘅歌手，未叻過。（會準備戰衣？）戰衣就冇啦，入到五強我都偷笑，希望唔好期望太高，之後跌到好低。」在旁的林明禎亦恭喜他成功入圍：「入圍已經好勁，我都希望自己有一日可以入圍。」透露自己正考慮如果下年有時間，會嘗試挑戰出歌，屆時可以向尹光學習，一起研究唱歌。尹光更推薦明禎唱華語歌曲：「唱廣東話都得，佢啲唔係好純正嘅廣東話唱出嚟其實都會好好聽，好有味道。」對明禎唱歌給予高度評價。

另外，尹光亦指後日將會出席無綫台慶節目，作為表演嘉賓上台跳舞獻唱。提及早前在紅館開騷，好多觀眾都表示意猶未盡，希望加場。他說：「我出年美國、內地、澳門有巡迴演唱，慢慢嚟，我做完紅館瘦咗三磅。」又指紅館演唱會當晚，見到自己的兒女和孫兒專登飛回香港到場支持，讓他既驚喜又感動：「我差啲想喊，我老婆特登唔同我講，所以我事前完全唔知，見到佢哋真係好開心。」

至於明禎則透露下星期開始拍新電影，12月又會到馬來西亞繼續拍攝，之後再回到香港：「我聖誕節應該會係香港過，要開工。」又謂聖誕節家人會來港探望，正考慮要帶他們到處遊玩：「因為香港啲燈飾真係好靚，所以我要搵吓香港有咩地方好玩好食，然後帶佢哋去。」