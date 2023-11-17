黎明坐低唱快歌原因曝光：你都可以㗎！

天王黎明的10場紅館演唱會近日正式展開，除了天巨型激光天幕成為焦點外，另一個熱話就是黎明演唱快歌《聽身體唱歌》時坐着唱，任由舞蹈員落力跳舞。屏幕上搞鬼代問為何黎明不跳舞，黎明解釋：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業舞蹈員跳，我都係專心唱歌。」屏幕再問：「你連Bom唧兩下都唔識咩？」黎明笑言：「呢兩下我識呀，但唔可以不停Bom唧Bom唧嘛！」說時更即時示範，雙手動了一下並謂：「唱歌算啦！」而前晚黎明繼續就跳舞問題發表金句：「有人話黎明坐喺度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做番我擅長嘅嘢。」觀眾聞言拍手支持。話雖如此，黎明演唱《Sugar in the Marmalade》時都有跟着跳，觀眾隨即尖叫，現場歡呼聲震天，黎明也忍不住笑出來，現場氣氛歡樂。

另外，為了今次個唱，黎明以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》，人生總免不了面臨種種選擇，即使面對錯綜複雜的抉擇，和每日的錯誤決定也要保持樂觀心態，畢竟人生獨特的際遇可能就在下一個轉彎處，希望憑歌激勵大家在困境中也要保持堅定信念，在疲憊的時候能透過歌曲找到持續前行的力量。