本日日本：潮品聯乘《美少女戰士》飾物　甜度爆燈

相信不少《美少女戰士》粉絲都已看過於今年上映的《劇場版美少女戰士Cosmos》後篇，為了紀念全個系列的最終章，日本人氣飾品Q-pot.第9度與《美少女戰士》聯名，以幾可亂真的甜點造型飾物結合月野兔、禮服幪面俠、貓咪露娜等角色，推出一系列粉紅色商品，甜美度爆燈，喜愛粉紅色的朋友好難抗拒！當中的「阿衞的禮物」戒指，以禮服幪面俠「地場衞」送給月野兔的戒指為靈感，細緻金色鑲邊加上粉色的心心，設計精緻。而在《劇場版美少女戰士Cosmos》中登場的「永恒月光變身器」亦在本次聯名中實體化，設計成象徵幸福的心型頸鏈，採用了珍珠、水晶等材料，金鏈部分設計為星星形狀，十分搶眼。此外還有看來很美味的「心型馬卡龍」系列頸鏈、吊飾及戒指，色彩繽紛的馬卡龍造型吊墜上有美少女戰士們的剪影，馬卡龍質感很逼真，讓人忍不住想食落肚。同樣以假亂真的還有黑貓露娜與白貓亞提米斯吊飾、「星光三人組」餅乾頸鏈等。除了林林總總的飾物外，今次聯名也有幾款家居雜貨，包括以角色「火球公主」為靈感設計的金木犀淡香水、以及荔枝、桃子味的心型香薰，還有《劇場版美少女戰士Cosmos》紀念圖案的粉紅絲帶手提袋等，都是粉絲們必買的產品，系列於11月17日起在網上商店及Q-pot.門市發售。