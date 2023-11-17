鮮娛糧｜凍齡女神夏文汐近照曝光　Deep V騷性感內衣索到爆

當年性感女神夏文汐拍攝1984年的電影《烈火青春》一炮而紅，自從80年代下嫁商人老公後，移居美國生活，並開始淡出影壇。多年來亦沒有在公開場合露面，但近年來曾回港拍攝數套劇集，開始重返大眾的視線中。

近日夏文汐的好友周美鳳分享了兩人的合照，相中可見，夏文汐身穿的藍色外套中門大開，露出超Deep V黑色內衣，57歲的她仍然魅力沒法擋，更被老友周美鳳大讚她︰「有獨特風格」。對比40年前的身材，其實變化亦不大，保養得宜，絕對稱得上是「凍齡女神」。其實保養駐顏有術也十分正常，因為婚後的她一直也過着幸福少奶奶的生活，並育有3名子女。夏文汐於3年前的無綫節目《再見2020 你還好嗎》，公開了自已居住的複式豪宅，坐擁開陽的無敵山景，豪宅的戶外花園設有一個大泳池，她於美國所駕的豪車也售價過百萬，生活相當奢華！

「亞視一姐」薛影儀於今年9月與「最索經理人」林寶玉鬧翻，兼被亞視「雪藏」，外界以為現時被停工的阿儀，暫時未有任何工作，不過日前就流出一輯她做「車模」的相而掀起熱話，見相中的「阿儀」瘦了不少，而且身形前凸後翹，穿着性感勁少布。不過大家望真一點，原來是有人用AI換臉技術，把賽實女郎換成阿儀的樣子，甚至有不少車模留言指見到自己，亦有人指被換臉的「阿儀」，有少許似應屆港姐冠軍莊子璇，大家又覺得有幾成似呢？