陳卓賢轉形象做壞男孩：畀大家新鮮感！

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日推出今年第5首派台歌《夜視鏡》，為配合新歌，形象上更來個大革新，給人耳目一新的感覺。

歌曲的創作靈感來自夜行性動物、夜間動物等，Ian分享道：「夜間動物的習性，就係大家瞓晒覺、休息緊嘅時候佢哋反而保持警覺，視野清晰、廣闊，目標明確去搵獵物，而我好喜歡呢種特質，因為保持警醒係冇分晝夜、或者係咪有人睇住你，而係任何時候都有自覺性及警覺性。」他認為夜間動物的特性也很合適套用於人性，於是與填詞人T-Rexx溝通，想出了夜觀世界的主題，並發展到歌曲內容講述一個人在晝夜、人前人後的分別。

新歌有別於以往的抒情慢歌，屬於快歌，Ian自言出道5年，希望透過今次曲風，展示自己創作上的多樣性，將新元素帶到廣東歌，他坦言：「可能有人認為將廣東話帶入某啲曲風未係最完美，但我希望畀大家知道，其實係可以。」

而為配合歌曲概念，Ian在形象上也作出相應改變，帶點野性，拍攝單曲封面時，更按攝影師的要求，擺出壞男孩的甫士，他笑言：「因為首歌講夜晚，好多人同動物野性都走咗出嚟，平時乖乖地嘅我又可以有唔同啲，可以畀到新鮮感大家，不過最主要係好迎合到首歌個畫面。」