【Zac玩Zac食】傳奇酒店蛻變重生

香港好耐冇一個咁盛大嘅Party！當步入酒店大堂，踏上紅地氈，信步而至經典嘅白色雲石樓梯，回想當年好多香港社交名流都曾經喺呢度歡度其人生重要時刻、自己亦曾於此參與盛大宴會。而今晚有幸能夠被邀請嚟參加酒店嘅開幕派對，與各界知名人士匯聚一堂，同賀經典傳奇酒店嘅蛻變重生。

開幕晚會氣派優雅富麗，標誌着酒店回歸維多利亞港，再次在城中優越位置佇立。香檳過後，表演舞台上以中西樂器合奏出悠揚樂韻，正式為晚會拉起序幕。下層自助餐桌區域，酒店餐飲團隊呈獻各式珍饌美食，賓客一邊細味品嘗，一邊欣賞精彩絕倫嘅表演節目。

是晚演出以當代手法，細說酒店在歷史洪流中嘅地位。亮點一定係酒店外牆的垂直舞蹈，來自意大利的雜技舞蹈員將酒店外牆幻化成表演舞台，上演一幕幕編排精彩嘅舞蹈，係香港首個於建築物外牆演出嘅垂直舞蹈，開創表演先河，呈獻前所未見嘅感官震撼。舞蹈員在地心引力中優雅逆行，於半空中飛簷走壁，象徵一場精彩巧妙嘅蛻變，模糊了固有環境與交替幻變都市景色之間嘅界線，凸顯酒店嘅可能性係如此無邊無際。另一個項目係將經典帆船張保仔號篷帆換上酒店標誌性的松柏綠，印上酒店名字，來回暢航橫越維多利亞港，賓客無不嘆為觀止。

酒店文化底蘊深厚，擁抱藝術，晚會表演極具東方文化歷史色彩，雍容大度，亦同時與西方緊湊節拍優雅糅合，以DJ Mengzy嘅前衞音樂結合中樂嘅前瞻性編曲，盡顯「對比美學」，再次引領維多利亞港畔踏入新時代嘅奢華。

Profile：Zacky Sun

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