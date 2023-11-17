肥仔@ERROR瘦身拍MV　自肥搵馬國女神加盟

男團ERROR隊長梁業（Fatboy）最近勤於減肥，且漸見成績，減肥的過程更讓他靈機一觸，創作出新歌《Jap Jap》，他更特別找來馬來西亞女神黃潔琪（Miko）、KOL蔡曉童（童童）及胡子彤參與演出新歌MV。

Fatboy近期努力減肥，改變飲食習慣之餘狂做運動，他坦言：「減肥真係好辛苦，因為冇得食好嘢，但其實都係為咗可以食更加多嘅好嘢而做運動，見到有人會打拳，就聯想到食嘢嘅『Jap Jap』聲，同打拳出拳嘅『Jap Jap』聲而構思出呢首新歌。」他將這個構思告知作曲兼作詞人James Wu，James在資料搜集時無意中看到童童拍攝有關進食時Jap Jap聲的短片，結果就令今次企畫更具體更有畫面。

由於歌曲誕生其中一個靈感來源是打拳，所以Fatboy化身拳手，在MV中與胡子彤進行拳賽，當中更有Miko擔任教練，童童則飾演他的師父。講到今次陣容組合，Fatboy解釋：「為咗增加呢個MV嘅玩味、趣味，所以除咗同胡子彤認真打嘅場面外，亦都有啲看似無聊嘅動畫式對打。其實胡子彤之前喺《黑貓》MV入面KO咗保錡，我今次喺MV KO返子彤，算係幫保錡報咗仇，但呢個只係我拍完MV之後先至諗到嘅說法，哈哈！至於Miko與童童的加入就令畫面唔會得全男班這麼悶。」

Fatboy舞功了得，跳舞絕對難不到他，但MV則要應付打拳等動作場面，問到跳舞難還是打拳難？Fatboy斷言道：「拍動作戲一定係難過拍跳舞歌，因為拍動作戲真係拍好長時間，又驚穿崩、打得唔好睇，自己始終擅長跳舞，自然容易好多呢！」