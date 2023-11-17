After Class再度三缺一　詹天文鍾柔美爆正錄新團歌

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、鍾柔美(Yumi)和詹天文（Windy）今晚到電視城為台慶表演綵排，女團After Class繼續三缺一，獨欠身在新西蘭讀書的姚焯菲（Chantel），不過Windy透露好消息，Chantel將於12月返港，4人終合體演出，問到對上一次齊人表演是幾時，她們也笑言忘記了。不過Gigi就表示自己的個唱，Chantel有來探班，及送了一本相册給她，令她感動又驚喜。Yumi和Windy表示已完成新團歌錄音，未知會否合體時會唱，Gigi原來尚未錄音，並搞笑稱「相信某日會錄。」

Windy的個人單曲《大雕刻家》，舞技出眾，令人刮目相看，頗有驚喜，今次台慶不會表演此歌，但透露快將作第一次現場唱，對於有網民將她跟Yumi作比較，讚她跳得好過Yumi，Windy表示有看評論，稱：「覺得冇需要比較，我哋跳舞各有各叻，風格唔同，今次我係跳型格韓風路線，多謝大家鍾意，因為我都落咗好多苦功，希望大家唔好成日攞我哋嚟比較。（怕傷姊妹情？）唔會傷感情，我覺得係百花齊放。」Yumi都有留意Gigi和Windy先後出歌，也戥她們開心，並預告即將有新歌推出，會帶驚喜給大家。她認同Windy毋須要作比較：「對Windy嚟講係新嘗試，好戥佢好開心，第一次見Windy咁都好surprise，好新鮮，（你跳唔跳到Windy嘅舞？）跳到，我相信自己可以跳到好多種舞，不過真係冇需要比較。」問到Gigi是否都可以挑戰舞技時，Gigi笑笑說「梗係唔得啦！」表示跳舞還需努力。

談到Gigi入圍叱咤「我最喜愛的女歌手」十強，表示非常多謝大家支持及投票，她希望一切順其自然，做好自己，繼續唱更多好歌，至於得獎信心，她表示確實要有少少信心，但不算太大信心，抱順其自然心態，笑言：「我都相信自己一定可以嘅！（有冇拉票？）冇，一個都冇，我係咪太過順其自然？但我知道粉絲都盡佢哋嘅力量投票，所以都希望自己可以做到最好。」