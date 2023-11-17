游嘉欣被掌摑想喊　周嘉洛心痛：我從小被打到大

藝人陳豪、陳茵媺（Aimee)、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠等一眾《羅密歐與祝英合》的演員，今晚（17日）到一商場同賞劇集大結局。

周嘉洛和游嘉欣都表示對劇集大感不捨，提及結局劇集中，嘉欣會被Aimee掌摑耳光，嘉欣透露拍攝期間至少被掌摑了兩巴掌：「係真打㗎，不過忍受到。（手指印？）個妝太厚啦，冇留意。」稱長到這麼大，是第一次被打：「因為我好乖。（有咩感受？）打完嗰下眼淚真係想流出嚟，原來畀人打係呢種感覺。」而在旁的嘉洛則作狀心痛，謂自己從小被打到大：「我阿媽成日打我，早期就用衣架，不過太容易爛啦，後期就改用拳腳，被打嘅原因多不勝數，唔記得晒啦，不過自從中學都冇打過。」

談到後日無綫台慶，嘉欣指當晚並無特別表演：「都係出嚟行吓，好似會同嘉洛一齊行。」另外聖誕節安排，喜洛指尚未知有何安排：「我連19號台慶會唔會順利都唔知。」嘉欣則表示聖誕節當日可能需要開工拍劇。

至於鄭子誠再度演出奸角，大受網民歡迎，指子誠演忠奸同樣出色，力撐他問鼎最佳男配角。子誠言不敢當：「佢哋畀面，我呢啲咁奸嘅角色，離出現負評只差一線。（有冇信心入圍？）我近呢幾年做咗好多好人嘅角色，做番奸角好似重操舊業咁，所以有啲駕輕就熟，畢竟都拍咗十幾年，所以今次都有少少滿足感，重拾當年嘅感覺。」他表示對飾演的角色並不揀擇：「其實主要都係睇導演覺得我適合做咩角色，做奸人唔緊要，但希望可以做一個可歌可泣，有故事背景嘅奸角。」