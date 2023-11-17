好財之心無分國界，而作為性感網紅自然搵銀至上，所以今次便搵嚟俄妹Alina Gorokhova及泰妹Prapaporn Suttiput呢兩位吸金力超強嘅性感網紅比併，睇吓邊位吸金更有法喇！

人氣勁爆

俄羅斯女郎有樣有身材又有長腿，成為唔少男士心目中嘅女神，雖然呢啲純屬男士嘅主觀感覺，但無可否認，喺性感網紅界中嘅俄妹，好多都係樣靚身材正，睇到人流晒口水，其中就有呢位出生於聖彼得堡嘅Alina Gorokhova。

天生五官標致嘅佢，由細到大都被人稱讚靚女，而佢嘅夢想係成為模特兒，所以18歲時便喺模特界出道，並憑住迷人外形先後為多本男士雜誌拍攝寫真。為咗令事業更上一層樓，佢參加過唔少模特兒選美比賽，唔單止獲得多個獎項，更進一步奠定佢喺業界嘅地位，而且吸粉無數。不過為咗更好「錢」途，Alina喺2020時決定轉戰成人模特兒界，憑住多輯性感寫真令人氣勁爆，仲食住個勢踩入網絡界，成為炙手可熱嘅性感網紅。

Alina Gorokhova

出生地：俄羅斯聖彼得堡

身高：165cm

三圍：33D-22-34

妖媚尤物

泰國女郎火辣迷人，當中更有一位以巨乳而聞名嘅性感網紅，佢就係出生於汶干府嘅Prapaporn Suttiput。佢本身其實係一位模特兒，樣子美艷帶點妖媚，散發出濃濃女人味，擁有前凸後趷嘅火辣身材，外形真係無可挑剔，絕對女神級數。

早年佢以攝影模特兒工作為主，因為性格活潑好動，所以深得業界人士喜愛，因此好快便做埋時裝模特兒，同時亦客串做Show Girl。經常以性感形象示人嘅佢，卻原來亦係位音樂愛好者。唔講唔知，原來佢一直有跟專業DJ學打碟，縱然佢已成為人氣模特兒，卻仍經常到夜店表演，更擅長燃起現場氣氛。除此之外，佢仲有另一個身份，就係舞蹈員，所以佢喺夜店除咗表演捽碟外，亦會充當性感舞蹈員喺舞池大跳甩胸舞，極之吸睛。亦因為Prapaporn瓣瓣掂，所以吸金力超強。

Prapaporn Suttiput

出生地：泰國汶干府

身高：165cm

三圍：35E-24-36

第1回合

鬥身材

作為性感網紅，當然要有相當嘅身體本錢至有「錢」途。俄國網紅Alina Gorokhova五官標致，33D美乳更係相當吸睛，加埋一對美腿絕對有性感本錢。而Prapaporn Suttiput嗰對35E胸器分量十足，渾圓美股同樣養眼，論身材嘅話可謂各有千秋。

第2回合

鬥人氣

網紅吸金嘅奧妙，當然在於人氣，Alina Gorokhova若非舊IG被封，粉絲唔止現時嘅38萬，只係相比喺Facebook追蹤人數21萬嘅Prapaporn Suttiput嚟講，已經贏咗唔少，就咁粗略計算，前者可謂稍勝一籌。

第3回合

鬥多瓣數

憑住網絡代言、網絡寫真及模特兒工作，已為Alina Gorokhova個荷包進帳唔少。不過相比多才多藝，搵食瓣數多多嘅Prapaporn Suttiput嚟講，就差少少喇，事關佢除咗係模特兒兼網紅外，更係舞蹈員、DJ、商品代言、直播帶貨等都撈埋，吸金手段相當厲害。

各有賣點

雖然兩位性感網紅嚟自唔同國家，但無可否認佢哋都屬於魅力十足嘅索女。俄妹Alina Gorokhova所憑嘅就係佢嘅迷人外形，加上佢風騷嘅形象，自然迷倒唔少男士。泰妹Prapaporn Suttiput亦魅力爆棚，尤其係佢嗰對激凸車頭燈，無論乜嘢造型或演出，都會輕易成為男士焦點，可謂各有賣點。