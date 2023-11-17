倪嘉雯迷妹變拍檔　感激阿佘畀位發揮

倪嘉雯在TVB台慶劇《新聞女王》中夢想成真與偶像佘詩曼合作，拍攝兩個月變成迷妹無時無刻𥄫實偶像，拍攝時更被阿佘的神級演技搞喊。

無綫小花倪嘉雯（Carmen）除了有幸演出台慶劇《新》，更夢寐以求與偶像佘詩曼合作，飾演「女王」的下屬。拍攝時日對夜對兩個月，作為小粉絲自然感到相當滿足，她說：「第一次同阿佘合作，佢唔知我係佢小fans，我成日好似迷妹咁偷偷望佢化妝。佢完全冇架子，有次喉嚨痛生痱滋，佢仲叫我畀佢睇吓，阿佘真係睇喎，話好大粒痱滋喎，第2日託人攞咗維他命同藥膏畀我，仲發短訊畀我，提醒我一日食幾多次，真係好窩心，真係極鍾意佢。」

倪嘉雯喜歡阿佘的作品包括《鳳凰四重奏》、《宮心計》、《延禧攻略》等，今次近距離看着她演戲，相當震撼：「有場戲，佢係冇對白，淨係攞住箱嘢行落樓梯，唔使用對白，只係用肢體語言、節奏，已經帶動到成場戲，令到我同隔離個男仔都真係喊。」在身邊不斷的觀察，她發現阿佘對鏡頭瞭如指掌，拍攝處理近鏡和遠鏡會調節演繹，演繹時已經考慮到剪接出來的效果，相當厲害。

佘詩曼作為劇集的靈魂人物，可謂瞻前顧後，除了要顧及自己演出，身為前輩的她還會考慮到給他人發揮機會，認真有心，倪嘉雯說：「好記得有個場口，劇本冇寫要喊，阿佘同我講『Carmen一陣你試吓喊唔喊到』，佢會照顧埋其他角色，想其他人都有發揮機會。」