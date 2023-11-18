星玄｜黃翠如着鬆身衫自拍　網民發現肚凸凸：係咪有咗？

今日係11月18日農曆十月初六，今日幸運星係天蠍座，財運好到極，量入為出嘅策略，要貫徹始終。「天蠍女」黃翠如早前就首次擔任旅遊節目監製，同4個「旅遊新丁」一齊去到厄瓜多爾拍攝旅遊節目，翠如買當地手信嗰陣仲會講價，佢曾透露自己同老公蕭正楠都唔係好熟投資嘅嘢，只係做咗定期，諗住將來退休就攞啲錢嚟環遊世界。

翠如老公蕭正楠最近身處橫店，為新劇《巾幗梟雄之懸崖》拍攝，之後又要同老友陳展鵬、方力申開音樂會，做到冇停手，至於冇劇開嘅翠如，對於工作抱持佛系心態，就連台慶都懶理，有時間就做跟得夫人，喺內地四處吃喝玩樂，在社交網上載短片，與網友分享。早前她於社交網上載獨自遊香港嘅短片，唔單止坐渡海小輪，又貼地去到街市的熟食中心買外賣，有眼利網民發現，翠如着住淺藍長身恤衫，望落肚凸凸，即時引起網民熱議，忍唔住問：「所以是懷孕了嗎？」

至於是日最旺生肖係猴，運勢極佳，身心舒暢，容易遇到貴人。無綫花旦姚子羚就係屬猴，佢早前憑劇集《一舞傾城》人氣再升，唔單只演技獲讚，佢嘅Fit爆身材同超靚皮膚更加係無可挑剔。12月佢又同「胡說八道會」一班好姊妹去美國開演唱會，一齊寓工作於娛樂，身心梗係舒暢啦，相信子羚嘅貴人，隨時都會出現。