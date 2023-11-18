【是日通勝】

農曆十月初六

癸卯年 癸亥月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：出行、動土、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、28、32

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

金牛座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

雙子座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

巨蟹座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

獅子座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

處女座：愛情運一般，宜專注事業發展，不要分心。

天秤座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

天蠍座：財運好到極，量入為出的策略要貫徹始終。

人馬座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

山羊座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

水瓶座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

雙魚座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）狗 是非多

鼠：人緣佳，可為事業發展創造有利條件。

牛：精神狀態差，工作效率低，易被人誤解。

虎：愈忙愈起勁，處理大小問題均游刃有餘。

兔：受工作壓力影響，是時候讓自己休息。

龍：做人要有主見，當應聲蟲會令人反感。

蛇：財運強，對從事銷售生意者特別有利。

馬：膽大心細，適合投資理財，易有斬獲。

羊：做事得心應手，遇到難題能輕鬆解決。

猴：運勢極佳，身心舒暢，容易遇到貴人。

雞：事業旺，盡情發揮自身才能的好時機。

狗：是日沖煞，脾氣差，易為小事得罪人。

豬：處理文書要仔細認真一點，提防出錯。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天蠍們的減壓良方

天蠍座的人通常具有強烈的情感和敏感的個性，可能需要一些減壓方法來平衡情緒和壓力，以下是一些適合的建議：

1.尋找安靜的空間：天蠍座的人喜歡獨處和沉思，因此找一個安靜的地方，可以是一個舒適的臥室、圖書館或公園，讓他們放鬆心情和紓緩壓力。

2.寫作和創作：天蠍座的人通常具有豐富的內心世界，寫作和創作可以成為表達情感和釋放壓力的出口。他們可以嘗試寫日記、詩歌、小說或繪畫，將情感和想法轉化為創作。

3.深呼吸和冥想：深呼吸和冥想是一種有效的放鬆和減壓方法。天蠍座的人可以找一個寧靜的地方坐下來，專注於呼吸，放鬆身心。冥想有助平靜思緒，減少焦慮和壓力。

4.運動和瑜伽：運動對於釋放壓力和提升情緒非常有益。天蠍座的人可以選擇一些有氧運動，如跑步、游泳或騎單車，讓自己身體活躍起來。瑜伽也是一種能夠平衡身心的運動，可以幫助他們放鬆和提高靈性。

5.與親友交流：天蠍座的人雖然喜歡獨處，但在情感困擾時，與親友交流也是很重要的。他們可以找一個信任的朋友或家人，分享自己的感受和困擾。

6. 音樂療法：音樂有紓緩和放鬆的功效，可以幫助天蠍座的人減輕壓力，他們可以聆聽自己喜歡的音樂，或者學習一種樂器來表達情感。