娛圈單打︱收視女王玩肉搏　五十路前大解放

48歲的兩屆視后佘詩曼，回歸TVB力作《新聞女王》即將播出，此前幾套台慶劇成績均未見突出，阿佘被視為收視救星，自是不容有失。早前釋出的預告片一鳴驚人，阿佘先後激情肉搏譚俊彥和何廣沛兩位對手，睇到觀眾嘩嘩聲！

阿佘先與視帝譚俊彥忘情激咀，仲肉緊到咬埋口唇同下巴；轉個頭，細阿佘十幾年的何廣沛亦唔執輸，二人在床上纏綿，男方仲從後熊抱，阿佘則以黑色低胸睡衣進擊上陣，視覺上十分衝擊。當然，見慣風浪的阿佘笑謂只是小兒科，電視尺度大極有限。但這位視后出道多年鮮拍大膽床戲，今次為谷收視豁出去，顯見壓力匪淺。

有口痕友就話嘞，阿佘雖然演技超班兼保養得宜，望落頂多似三十幾歲，仲有「姣佘」稱號，但真實年齡畢竟接近五張，咁搏法，會唔會嚇親觀眾呀？一陣閃親腰，或者激情得滯搞到五十肩，咁就無謂啦，年紀大機器壞呀！不如換同劇咪神高Ling拋胸肉搏仲過癮，起碼後生些少！嘿，真嘴賤！

咁講啦，觀眾「餓」阿佘的戲太久，能夠吸引她回巢，劇本必有過人之處，犧牲少少色相，都係劇情需要啫。何況今時今日娛樂節目競爭激烈，想留住觀眾，灑吓鹽花唔少得，此亦是TVB近年慣技。好似早排播出的《一舞傾城》，「賣處」賣足廿幾集，儘管被批評為意識不良，但成功製造話題，又捧紅新人陳星妤，乜都抵番啦。

嗱，香港一直少有以新聞主播為題材的電視劇，今勻台前幕後精銳盡出，仲有阿佘「五十路前」終極肉搏，絕對值得期待，係咪先？