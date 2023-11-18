太陽相隔6年再襲港　孖金鐘國演出12.3西九音樂騷

韓團Big Bang成員太陽與綜藝節目《Running Man》的人氣主持金鐘國，將於下月初襲港，演出12月3日假西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園舉行的《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120香港音樂節》中，以「Super Party 超級派對」為主題的一場表演，其他演出嘉賓包括韓國實力唱作人Loren、亞洲音樂新力量甄濟如（Jasmine）、台灣R&B新晉天王J.Sheon，以及泰國新勢力女歌手 Nene鄭乃馨。

太陽去年轉投The Black Label後，今年4月推出個人專輯《Down to Earth》，分別和其他歌手合唱了《Vibe》及《Shoong》，歌曲隨即橫掃全球音樂排行榜，《Vibe》與《Shoong》兩支MV在YouTube點擊合共逾2億次。今次音樂節是太陽繼2017年來港舉行個人演唱會《White Night》後，相隔6年再襲港跟歌迷見面，門票將於11月21日開售。