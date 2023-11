藝人梁靖琪(Toby) 2019年與圈外男友施雋賢再婚,3年抱兩,育有2歲大仔施睿文(Roman)和1歲細仔施睿安(Rian),一家四口生活美滿。

近日Toby分享與全家人到澳洲墨爾本旅遊的照片和短片,只見兩子在父母的陪伴下,玩轉澳洲,畫面非常溫馨,不少網民都留言歡迎Toby到墨爾本,並大讚細仔Rian眼大大,好得意!而老公施雋賢亦在自己的社交平台上寫道:「Excited for our next family trip already.(已經開始期待下一次的家庭旅行)」