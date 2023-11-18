秋冬流行美拉德風格　低調大地色易駕馭

時尚風格變幻萬千，今個秋冬最受關注的就是美拉德穿搭，這個以棕色、卡其色及咖啡色等大地色為主色調的穿搭方式，此穿搭風格容易配搭，不費吹灰之力便可以營造出高質感的時尚穿搭。

美拉德（Maillard）一詞原指在烹調食物時，食物由生到熟的過程中所產生的一種梅納反應，食物會在高溫下慢慢變為棕褐色，如牛扒所產生的紅棕色，現在就演變成時裝上的美拉德風格，以咖啡色及卡其色等不同深淺大地色的穿搭，也可以加入米白色、薑黃色及磚紅色等作點綴，帶出沉穩又高級的感覺，輕鬆營造秋冬時尚感。

全棕色穿搭

大地色系適合所有膚色的女孩，選擇棕色系連身裙和套裝就是最簡單又不會出錯的選擇，而且大範圍的棕色可以在視覺上帶來溫暖沉穩的感覺，配上秋冬必備的西裝外套增添時髦。亦可以參考Red Velvet的Joy穿上透膚深棕色薄紗上衣，配搭深棕色的皮革長裙，另配上米啡色的高跟鞋及灰白色的手袋，為整體造型增加層次感。

不同深淺單品穿搭

如果覺得全身都穿棕色感覺太厚重，可以選擇深淺不一的大地色單品作穿搭，大地色的範圍廣泛，包括深棕、卡其色、紅棕色及焦糖色等，搭配百變多樣，甚至配搭秋冬色系的酒紅色也沒有違和感，色系反而既和諧又時尚。

經典黑白配棕色單品

黑白色的經典百搭顏色永不過時，如果不知道要怎樣穿出美拉德風格的話，不妨選擇黑白這兩種顏色搭配棕色單品，看起來讓氣質更加知性優雅。如果是身材嬌小的女孩更加要注意，假如全身都穿沉重的棕色單品，視覺上會更加笨重，所以會建議善用白色和米色單品，或利用內淺外深的穿搭技巧，增加秋冬時尚魅力感。