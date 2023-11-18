曾與趙又廷打得火熱！張鈞甯被爆脫單年底嫁馬國導演

41歲女星台灣女星張鈞甯近年在內地吃香，身家達億億聲，可是感情生活卻是個謎，過去曾與趙又廷、邱澤等人傳緋聞，過去還傳和大陸男神張翰秘密領證，但當事人否認。不過今日（18日）就爆出張鈞甯年底脫單閃婚，對象是小她3歲、曾執導《唐人街探案》的馬來西亞導演柯汶利，而當事人沒有否認，經理人還表示：「鈞甯目前都在忙新電影項目的籌備，她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家，謝謝大家的關心。」，然而她9月生日時，仍自稱單身，冇諗拍拖。

張鈞甯過去被戲稱是「倒數第二個女朋友」，原因是邱澤、趙又廷在跟她傳過緋聞後，皆閃婚迎娶下一任女友許瑋甯和高圓圓，被譽為氣質女神的她，對於感情私生活也相當低調，過去她和趙又廷交往，張鈞甯事業心重不承認，讓這段戀情黯然無終，趙又廷後來戀上高圓圓大方公開戀情，並搶在她之前結婚。後來張鈞甯鬆口與CEO男友黃凱偉交往中，2年多後告吹，2017年她被拍和神秘光頭男在上海約會，互動有如老夫老妻揀水果，張鈞甯則沒有回應。

如今張鈞甯傳出將在年底結婚，讓外界相當詫異，好友阮經天先前則受訪表示，和張鈞甯是多年老友，若有新對象都會帶給他鑑定，並直說張鈞甯工作時認真是大魔王等級的同事，但私下一談戀愛就變戀愛腦，「有時想抽她兩巴掌！」