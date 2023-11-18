林雅詩人離鄉賤　洗碗都唔請慘收裸照被性騷擾

現年45歲的性感女星林雅詩曾早年下嫁鋼閘商人育有一子，不過結婚10年後發現老公偷食，最終離婚。林雅詩成為單親媽媽後，重回娛樂圈搵食，更有傳她撻着經理人，不過男方又被揭偷食。去年林雅詩淡出香港娛樂圈到英國開始新生活，但新生活就未如想像中順利。

林雅詩透露現時已移民外國，在當地幫助家人的餐廳生意餘，又會飛返香港出席活動，她又打算自資5，6位數出歌。不過談到外國生活，她就相當灰心，直言在當地找不到工作，「連洗碗都唔請」。她寫道：「我嘗試去搵工。記得大約差唔多10幾30幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺當地嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？Room attendant, Night Replenishment, Supermarket assistant, Picker, Packet……甚至乎洗碗工作！洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）Pm 重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！」

相隔了兩個多星期後，她自爆收到性騷擾信息，透露有人給她傳了不雅照，她寫道：「我收到很多粉絲留言私訊給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，令我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多點也給我一些尊重！」