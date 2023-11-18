去台灣，麻辣火鍋、夜市、珍珠奶茶等美食數之不盡，但部分打工仔都唔可以話飛就飛，近日就有不同主題的台式食店開幕，隨時隨地可歎到寶島美食，這個時候，不如留港消費喇！

台式火鍋自私食

想吃火鍋又不想和朋友一齊洗筷子，獨食幫到你。內地創立的台式火鍋品牌呷哺呷哺早前於尖沙咀開設首間香港分店，店名讀音是小火鍋的閩南話，結合吧台和一人用餐的方式，做出各款精緻小火鍋。店內鍋底融合中西風格，特製的大小鴛鴦鍋有不同配搭，小鴛鴦鍋是菇菌加松露醬等熬煮成養生菇菌鍋，大鴛鴦鍋有胡椒豬肚、南洋咖喱、昆布柴魚、番茄和麻辣等6款選擇，套餐火鍋配料有牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、海鮮拼盤或蔬菜拼盤等，品牌特別為香港分店加入日本和牛胸小排。享用時可配自創的茶米茶系列或加點特色小食，最後再來一口手工Q冰粉，最是滿足。

九份吃街頭美食

初次去台灣的遊客，大部分都會去九份觀光，黃埔台式餐廳「九份飽」新分店以九份黃金山城作主題，配紅磚九份車站、昇平戲院和紅燈籠布置，再加上不同的舊電影海報，氣氛一流。餐廳以街頭小食作主打，包括懷舊魯肉飯、紅燒牛筋腩油麵、海苔肉鬆芝士蛋餅和薯餅火腿蛋餅等美食，再加上珍珠奶茶和九份芋圓等配搭，更添美味。因應新分店開幕，現時至21日，客人惠顧正價餐點，可用優惠價享用懷舊魯肉飯（小）。

惹味小菜

吃過台式街頭小食，意猶未盡的話，還有惹味小菜任君選擇。一口活蝦剛於尖沙咀開設新分店，分店提供多款新菜式，餐廳著名的蝦肉菜式有17款口味選擇，包括胡椒蝦、金沙蝦、蒜頭蝦和啤酒剁椒蝦等，招牌菜有胡椒鳳螺、烤澎湖墨魚香腸、麻油麵線和麻油雞湯等。因應新分店，亦有推出金沙鮮竹筍、黑胡椒骰子牛、鹹酥蝦、蒜蓉蒸活鮑、乾貝蒜蓉拌麵和冬瓜竹筍湯等新菜，另外還有全新的精選午市套餐，於下午5時至7時半Happy Hour時段，台灣啤酒買二送一，感覺更加爽。