靈敢侶情：烘焙，需要變通力。

做蘋果批，西方多用青蘋果，但我在香港教觀眾做，會用富士蘋果，何解？這跟分量有關。

西方人做甜點，用大焗盤，焗的時間長，所以需要在焗好後仍能保持形狀的蘋果品種，青蘋果就最好不過。同時，他們做甜品，習慣用上百克的糖，青蘋果酸，配起來最好不過。

但香港地方小、雪櫃細、一家人口少、求多變、口味轉得快，製作分量便得減半。否則，跟着西方做一個大批，不知要吃多少天。批變細了，焗的時間變短，蘋果就不用太實淨了，於是亦不需要貴價的青蘋果。加上，香港人都怕太甜，糖的分量大幅度調低，若再用青蘋果就會太酸。所以，富士蘋果就平靚正了，焗後不腍、甜味足夠，想要甜酸味道，大可加檸檬汁和皮，做出來又夠香。

最近，我為教室一年一度聖誕課寫食譜，今年教威靈頓牛柳。西方做法要在牛柳炙燒後掃上芥末醬，用菇包上，再用意大利火腿包好。問題就在這裏，牛要灑鹽、菇要下鹽、芥末鹹、火腿鹹，鹹味四重奏之下，真的適合本地人口味？

所以說，不是懂英文會看西方煮食視頻，就代表那是絕對。寫食譜，需要切合本地口味和生活環境，善用本地容易買到的食材，在不失風味之下，做出適合本地的味道。

烘焙，真的需要變通力。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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