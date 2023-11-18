台慶明晚開波　預告神秘嘉賓驚喜現身

無綫《萬千星輝賀台慶》將於明晚（19日）於電視城舉行，屆時將集合超過200位藝人傾力演出，今次更是無綫與內地網上購物平台作首次全網直播。今年台慶為秉承「留住初心 繼續創新」精神，除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、莊子璇等，以「跨越三代」形式合作主持外，九大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲Nancy Dance」。

除了司儀陣容及表演項目，每年台慶最矚目部分還有重量級嘉賓陣容，官方早前公布特別嘉賓尹光及陳慧嫻引發熱議，據知還有三位重量級嘉賓驚喜亮相台慶盛典，其中一位天王級會驚喜現身Opening、圍繞大會主題大談「初心」以及在無綫的成長故事！雖然無綫至今尚未正式公布天王人選，但據知這位天王亮相台慶別具意義，皆因無綫是他踏上天王之路的起步點，曾為無綫拍過不少經典劇的他，還曾多次踏上無綫大型綜藝節目舞台。

而於無綫服務逾50載的汪明荃將夥拍姜大衞，以螢幕CP形式帶領27對經典及近年全新組合的螢幕CP亮相，壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的胡楓及羅蘭。