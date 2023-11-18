炎明熹自爆學過韓文　分享實際戀愛觀

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）下到到文化中心，夥拍韓籍歌手金那英及Gaho等，開騷獻唱一系列有關韓國影視作品歌曲，全場爆滿，氣氛熱鬧。

談到首次與韓國歌手合作，Gigi坦言數月前知道這項工作安排，足足緊張了數月，提到用韓文跟現場觀眾打扮呼，她透露：「可能好多人都唔知，我大約14歲嘅時候有上堂學過韓文，不過上咗幾堂之後就要接受訓練嘞，加上課程係英語教授嘅，所以唯有放棄。（會唔會想再學？）我對所有語文其實都有興趣嘅，有機會會繼續。」

不過對於學曉韓文進軍韓國，她打趣著大家不要太大期望：「冇得急，慢慢嚟啦。」談到煲韓劇，Gigi則指自己不是韓劇迷：「第一齣睇完嘅係韓國電影《假如愛有天意》，雖然冇狂睇好多次，但當中片段依然記憶猶新。（嚮往呢種咁浪漫嘅戀愛？）呢套電影略帶慘情喎，不過又真係好浪漫嘅，當然希望體驗吓嗰個年代嘅愛情，可惜返唔到去嘞。」

雖然暫未拍過拖，但Gigi的戀愛觀已相當際，明白世上沒有神仙般愛情：「通常都最初甜蜜，跟住會發生一啲意見分歧，然後又會好番，不停咁循環。（依家有冇大學男同學追？）冇，不過我持開放態度。（接受到異地戀？）可以啦。」