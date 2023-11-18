區瑞強開騷接受挑戰　破天荒現場即時電話點歌

「民歌王子」區瑞強（Albert）假伊館舉行3場慶祝入行50周年演唱會，首場請得許秋怡和老公王書麒及《中年好聲音》冠軍周吉佩及亞軍李佳擔任表演嘉賓，填詞人鄭國江、音樂人伍仲衡、歌手譚嘉儀捧場。

李佳獻唱《上海灘》及《月半小夜曲》兩首經典粵語歌，她表示感榮幸：「我從小時候已非常喜歡Albert 嘅歌曲，冇想到今天有機會嚟到佢嘅演唱會演出，仲可以同咁犀利嘅樂隊合作，獲益良多。」周吉佩則獻唱《留給這世上我最愛的人》及以結他自彈自唱《光輝歲月》，他表示：「出道初期已認識Albert，而且其實我英文名都叫Albert，好多謝佢畀機會我嚟到呢個舞台唱歌畀大家聽！」

此外，久未於香港露面的許秋怡、王書麒兩夫婦亦獲邀擔任嘉賓，與Albert合唱《現代愛情故事》及《片片楓葉情》。許秋怡在台上時熱淚盈框，她說：「因好耐未同香港歌迷見面，仲可以能唱出多年經典，好感動。」王書麒笑言已認識Albert長達48年，當年10歲時參與《小時候》電視節目時經常到港台向DJ們「偷師」，還試過坐在Albert的大髀聽他做節目，更稱曾見過近日人在電台門口等Albert。

Albert是次演唱會更破天荒特設「現場即時電話點歌」環節，他笑言具挑戰性：「我數十年嚟喺電台節目主持及演唱，大部分經典粵語歌我都好熟悉，相信無邊幾位歌手夠膽咁做，但我敢，亦對我嘅Band隊好有信心。」而他透露第二、三晚嘉賓將有影帝任達華、黎瑞恩、湯寶如、胡楓、龍婷，他自己亦感到非常期待。此外，Albert透露 12月26日將舉行全英文歌音樂會，屆時將邀請伍仲衡、及中年好聲音吳大強參與。