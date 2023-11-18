【Bethの食卓】冬菇唔打唔識大？

還有一個月多就到冬至，開始要為我的會員們辦些一手靚乾貨回來，方便大家準備過冬。第一要選購的就是靚冬菇，冬菇品種真是多不勝數，一般被統稱為香菇。

我們經常習慣性地叫它冬菇或花菇，往往忽略了春菇同秋菇。其實香菇按不同季節收成而被命名叫作甚麼菇。而我們經常看見的花菇常被人誤作較矜貴，價錢相對也較高，可能是它長得特別漂亮好看。但其實為甚麼它會有漂亮的紋身爆裂纹？迷底是......春夏季雨水充足長出來的菇蓋較平滑，顏色亦較均勻。至於秋冬季天氣較乾燥，就會呈現爆裂現象，因而有爆裂紋的出現。

花菇的家族大致可分為原木產菇、仿木產菇及木糠產菇3種，在日本主要售賣的是原木產菇。由日本人森喜作博士發明的種植方法，將橡樹樹幹斬成一節節後，放在森林中，然後將花菇菌植入，讓其天然生長。而中國就採用改良方法以原木較細條的樹幹切碎，倣效原木培植菇菌（即為仿木產菇）；而培植木糠菇的木屑則再碎一點，故此產量相對較日本多。市面上出售的花菇，主要入口自3個產地，分別是日本、韓國和中國。當中以日本質量與價錢最高，韓國次之，中國冬菇質量較參差。但頂級的中國花菇，質素卻可媲美日本花菇。

從現代醫學角度，花菇含有多糖類物質，可以提高人體的免疫力，預防壞細胞生長，增強人體抗病機體。長期食用，促進新陳代謝、幫助消化及加速體內廢物排泄，對平衡膽固醇及保持肝臟的健康有幫助。花菇補脾胃、強心保肝、寧神定志，是預防心管及肝臟疾病的養生食材，被視為延年益壽的保健品。

個人揀選靚花菇心得，最緊要看菇蓋，要夠大及肉厚、渾圓飽滿，菇蓋邊要完整，色澤鮮明，氣味香濃。菇柄切口要粗圓，且緊貼菇蓋底部為之優質。花菇菇蓋表面有自然爆裂纹，整個花菇質地硬淨，菇身乾爽為上品，產地主要為日本九州一帶；宮崎縣及大分縣也盛產優質靚冬菇為主。我幾年前也曾到訪當地見學，覺得空氣特別清新，加上標榜零污染的自然生態圈出產，質素有保證。韓國花菇則主要來自濟州島，它的菇紋紋理明顯與日本的相若，但論香味及口感則遜色於日本種類，質量沒有日本花菇那麼優質。而中國花菇才是香港市場的主流，產地在廣東省北部及福建一帶。近年，從日本移植技術、購買菇種，令中國花菇的質量大大提升，頂級的中國花菇，質素更可媲美日本花菇。

有件有趣的事，冬菇天生「不打不大」，最喜歡敲擊樂呢！有個真實實研及說法，拿起大錘，朝着長蘑菇的斷木痛敲一頓，就能快速地激活其細胞長出又大又漂亮的香菇！而發現這個現象的古人就是吳三公人稱（菇神），他把這個方法稱為「驚蕈術」！其實香菇是由成千上萬的菌絲構成，但這些菌絲非常懶散生長緩慢，透過一頓驚嚇敲打後，會刺激菌絲們快速抱團以便更快的生長，結出又多又肥的香菇來。有說如果遇到閃電雷聲，菌絲們會更加瘋狂，一個驚雷後就有無數的菇菇出現了。

吳三公，全名吳昱，他是世界人工栽培香菇的創始人，創製出一套人工栽培香菇的技術：砍花法及驚蕈術。香菇從野生轉變為人工栽培，發展至今成為全球性產業，給人類提供了新的蛋白質來源，這是一項農業文化歷史的創造。

如何儲存冬菇最好？

冬菇不宜存放太久，尤其要注意防潮。必須存放於乾燥陰涼處或雪櫃冷藏。花菇一旦受潮，菇體極易長出細蟲而變質、蛀壞。儲存時亦千萬不要與氣味腥的食物或化學物品混放在一起，因為花菇很容易吸附異味，這樣便無法食用了。又因爲冬菇擁有菌褶的緣故，所以一般很難洗乾淨，有兩種方法可以輕易的將香菇菌褶中的髒東西洗出來。

1. 加入食鹽和澱粉

將香菇買回家之後，我們要做的第1步就是將香菇尾部去除，把去除了尾部的香菇放到一個大的盆子裏，加入適量的清水、食鹽和澱粉，攪拌使食鹽和澱粉溶於水；用手輕輕揉搓香菇的表面，把肉眼可見的雜質清洗乾淨。

2. 加入小蘇打

雖然用澱粉和食鹽已經可以將香菇洗得差不多幹淨了，但還沒有完全乾淨。種植戶在種植香菇的時候，一般都不會使用農藥，但卻會有一些措施防止蟲子之類小生物來喫香菇，不然的話香菇賣相不好，賣不出一個好價錢來。一般種植戶都會用熏製儀器來防治蟲害，在使用熏製儀器的時候會加入藥物。因此，大家在清洗香菇時，還要注意將這些藥物清洗掉。

所以在用食鹽和澱粉洗完一遍之後，還要重新換清水和加入食用小蘇打再清洗一遍，不過這一遍不用像第一次清洗的時候那樣仔細揉搓香菇，只需要把香菇放到小蘇打水裏大略搓洗就可以了。隨後我們就會看到盆子裏多出了很多雜質，那是因爲小蘇打有分解的功能，不僅可以將殘留在香菇上的藥物洗乾淨，還能夠將一些緊緊附在香菇上的雜質分解下來。洗完這一遍之後，再用清水沖洗兩遍香菇，這時香菇就完全洗乾淨了。

如何快速浸軟冬菇？

第1步：將冬菇放到碗中，然後加入2茶匙糖。糖分可以令冬菇快速吸收水分，同時減少流失營養及香氣，有助提升冬菇的鮮味。

第2步：加入6茶匙生粉，有助黏住雜質及異味。

第3步：加入攝氏30-40度的水，直至蓋過冬菇即可。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問