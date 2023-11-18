鮮娛糧｜《愛．回家》林淑敏扮瑪麗蓮夢露搶Fo　激罕谷胸驚艷網民

性感的定義見仁見智，但對於這兩位身材絕頂，兼有才華的女藝人來說，當然是最好的形容詞，難怪大受網民愛戴。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，由於劇情貼地又搞笑，經常成為網民熱話。「大小姐」林淑敏繼扮「馬小玲」、Barbie及「美人魚」後，16日她又再度出招搶鏡，竟然化身作性感影星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。

原來劇情講述「大小姐」林淑敏因為需要出席名媛聚會，特意向博物館借來已故紅星「瑪麗成日露」的晚裝，為追求完美身段，大小姐便實行「減肥二合一大行動」，更出動最新的「超級塑身衣」來塑造美好身段，於聚會上谷胸騷事業線，艷壓群芳，最後當然笑料百出。

「送水輝」許家傑在社交網上載與大小姐的兩張合照，並留言表示：「圖一：瑪麗成日唔露，圖二：勇敢而肥胖的蓮達」，不少網民看到留言亦表示：「笑不停」、「大小姐很性感」，更有眼利的網民留意到細節，就是大小姐在臉上畫上墨痣。

大小姐谷胸實屬罕見，不過樣靚身材正，被喻為「最美設計師」的簡幗儀（Lilian）則不會收起自己的好身材。Lilian日前在社交網上載布達佩斯溫泉浴場的短片，影片內她穿上性感比堅尼，激凸上圍令人眼前一亮，不少網民都留言大讚她非常性感。

不過有一位網民就在討論區發表一個以「好心Lilian Kan幾十歲人就唔好學人著bikini啦」的貼文，大踩Lilian年紀大皮膚變皺，可惜樓主圍爐取暖失敗，一眾網民反駁樓主「唔識貨」，更留言指「Lilian就算3字頭，都正過一街十八廿二」。