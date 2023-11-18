鄧小巧唱歌資歷深　視黃明德黎展峯做師兄

歌手鄧小巧今日在將軍澳舉行市集，邀請同門黃明德和黎展峯（Andy）任嘉賓，各自唱了多首歌，儼如開迷你騷，小巧唱歌資歷深，但笑稱因較他們遲加入公司英皇，故改為尊稱他們為「師兄」，但就笑言下次未必再請他們，指他們台下經常講爛gag太煩，黃明德即場投訴Andy，「Andy自認是公司最瀟洒一個，我唔認同囉！」Andy反投訴遭黃明德差點燙燶心口，「我件tee皺皺哋，叫佢幫手用蒸氣熨斗燙衫，點知太近，依家心口都有個紅印，（有冇燙燶胸毛？）本身冇毛，依家個人變得熱情咗。」

小巧對市集人流感滿意，其胞姐擺檔售賣的醬料亦火速售罄，她表示未有時間逛，都想購買蜜糖、香水和爉燭。問到老公白先生為何未有撐場，她表示：「佢抵冷貪瀟湘，早排得16度，佢住惯加拿大覺得無乜嘢，仲着短褲，結果冷傷風。」Andy取笑白先生不聽小巧言，吃虧在眼前。

提到好友鄭欣宜原本答應出席許廷鏗（Alfred)演唱會任嘉賓，但欣宜歌迷會代否認會出席一事，小巧一臉愕然：「我唔知真定假，等佢自己出嚟講，我淨係知Alfred請咗Win Win，好似仲有Marf。」但表示之後會問候對方。至於欣宜成功打入叱吒「我最喜愛的女歌手」10強，小巧表示欣宜年年都入圍，自己今年無緣入圍，但表示會努力，寄望明年能擠身10強之位，自言其實不太著重獎項，會更注重串流平台的排名榜。問她是否已投了欣宜一票？小巧自揭原來是科技剋星，每次需要驗證碼的投票都一律不成功。