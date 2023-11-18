姜濤向女網友講對唔住：不要再對她作出攻擊

人氣男團MIRROR全員今日（18日）出席《12怪盜》電影互動體驗場，慶祝MIRROR成軍5周年，今次更是MIRROR全隊成員首次主演電影。該電影主要講述12子是同屬一個怪盜集團，各人身懷絕招，劫富濟貧，今次互動體驗場吸引了約7,000名鏡粉手持應援物到場支持，座無虛席。

12子亦有現身分享拍戲時最難忙的場口，姜濤稱拍前準備最為艱難，因他在電影中擁有催眠能力，而老師亦教導了他很多實用催眠技巧又步驟，但其實在電影中並用不上：「係電影入面，我彈一個手指，對方就暈咗。」盧瀚霆（Anson Lo）則透露有一場單打獨鬥受傷的場面，稱感到孤單，希望可以12子一齊打。

受訪時，隊長楊樂文 （Lokman）指反應比想像中熱烈，直指好似被點了笑穴，笑不停。問到今次12子難得合體拍電影，希望下次可以拍甚麼題材？王智德 （Alton）指希望可以拍《12怪盜》續集，類似飢餓遊戲。而在旁的江𤒹生 （AK）則提議：「贏咗先有糧出。」

提到姜濤公開審判女網民一事，他想和那位女士講聲「對唔住」，希望將來的自己和大家都可以吸取教訓，無論是公眾人物或民眾都要在網上散播正能量。又言不想再多解釋，下次會努力做好，亦都呼籲網絡民眾不要再攻擊那位女士。問到隊友有否給予安慰和支持？姜濤回應：「大家都好了解我，都知道我好需要自己嘅空間。（打波發洩情緒？）公司唔畀，因為嚟緊有演唱會，驚受傷。」

談及叱咤音樂流行榜尹光入圍，AK表示好開心，指連自己都投尹光一票，Lokman指連自己都會私心尹光，但亦會支持自己兄弟：「我覺得幾好，證明咗樂壇嘅多元化。」而上屆贏得我最喜愛男歌手的Anson Lo謂沒有連任的壓力：「唔覺係勁敵，對獎項隨緣，冇試過拉票。」

至於AK與麻利同框現身日本再度傳緋聞，AK指不需要解釋，已經覺得講到口臭，又認為朋友有自己的發展機會，覺得搞到其他人不好，若然只是說他唱歌跳舞差，這是他的問題，他可以承受，但朋友是局外人，不想影響對方的生活。問到會否將來會否不再上傳照片到網站？AK說：「唔會，點解因為人哋嘅幻想而改變我嘅生活習慣。」