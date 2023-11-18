任賢齊突入五月天上海演唱會：我可以點歌嗎？

台灣天團五月天近日在上海舉行演唱會，在點歌環節中，突然有人大叫：「我可以點嗎？」原來是歌手任賢齊（小齊），其驚喜現身令全場歡呼，連五月天亦被嚇一跳。

小齊表示在這個場地看到五月天表演時內心特別感動，他解釋：「20年前第一次和五月天來上海工作，坐車經過八萬人的體育場，五月天問我：這裏能開演唱會嗎？我說：弟弟別傻了，這裏太大了，好像沒有人辦過。」他指看似不可能的事情都被五月天一個一個實現了，所以夢想是偉大的：「我可以點一首《任意門》嗎？因為五月天的音樂就好似任意門一樣，打開了這個世界讓我們看到各式各樣的風景人及事物。」

他又趁機投訴：「你們的票太難買。」五月天識做地表示：「你的票也很難買。」小齊即笑言：「因為我跟大家講，如果買不到五月天的票就來買我的，所以我的票賣得很好。」五月天揚言下次要請小齊來做嘉賓，並清唱了幾句小齊的歌，但將「對面的女孩看過來」變成「對面的女孩對折再對折」，笑言把歌詞改完像個恐佈故事。

另外，五月天的於台中舉行的6場演唱會今日（18日）開賣，15萬張門票，3分鐘售罄，非常誇張，不少粉絲跪求加場。