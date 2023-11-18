阿Mo已可以與常人一樣進食　透過機械手套提高活動能力

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。李盛林在今晚（18日）他發出第69封代禱信。

李盛林牧師嘗試作意外發生前後一年的比較，指阿Mo去年這週剛從糊狀食物轉為切絲菜和肉。現在阿Mo已可以與常人一樣進食，只是每次要小心慢慢吃。此外，阿Mo正接受機械訓練手套治療，幫助他通過運動再學習，從神經、大腦、肌肉三個層面，提高手部活動能力，加快手功能復康進程。

代禱信內容如下：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 69 (20231119)*

『我要為袮的慈愛高興歡喜，因為袮見過我的困苦，知道我心中的艱難。』(詩篇31:7)

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 「去年今週代禱信(17) – 2022年11月20日」* - 嘗試作前後一年的比較：

a) *「啟言心願」*：「深願上帝每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願祂和醫護為我預備有幫助的復康方案。」(這是阿Mo去年今週的心願)

*(感恩)*：從第17封代禱信到今一週年了，神的確為阿Mo預備了明確的方案，就是將身體各部份的機能操練正常化，以備頸椎神經傳遞神經訊號時，立即可以第一時間動起來。

b) *「持續用EMG剌激右手」*：去年右手並沒有任何活動的反應，現於持續EMG的刺激下略有正面的反應。

*(禱告)*：祈願在EMG持續的活動刺激下，右手能先動起來，幫助自己一些基本生活動作。

c) *「飲食能力」*：去年這週剛從糊狀食物轉為切絲菜和肉。感謝神和眾人的禱告，現在阿Mo已可以與常人一樣進食，只是每次要小心慢慢吃。

*2)「瞭解阿Mo治療的儀器 10 – 機械訓練手套 - 」*

*(簡介)*

*「工作原理」：*

a) 這機械訓練手套結合了柔軟機械人技術和神經科學，以柔軟氣動仿生肌肉作為動力源，幫助使用者通過運動再學習，*從神經、大腦、肌肉三個層面，提高手部活動能力，加快手功能復康進程*。

b) 這機械訓練手套更可以作 *對抗訓練*，但只適合於手部肌肉至少3+級的患者，就是有一定肌力能抵抗一定外部阻力。（人正常的活動指數是5級）

*(禱告)*

1) 在正常的情況下，手功能的恢復要比其他部位慢一些，所以在進行復康訓練的過程中，不僅需要被動的活動，還要主動的活動，兩者兼顧復康效果才理想。請為阿Mo的手指活動能在機械訓練手套的幫助下：

a) *手指關節能保持柔軟*，

b) *手部肌肉機能在訓練和神經訊號的增加下，級數有所提升*，現在手指暫時最多只是1級吧。

*(二) Mo爸媽*

1) *「實體分享心路歷程」*：

a) 這兩三週都有機會在大學、神學院和公開的場合與有心人分享這16個月的 *信仰心路歷程和作為父親的親情體會*，看到不少身同感受的同路人，眼中也泛起淚光。

b) 人不單是只有「活人之地」的現實世界，同時還有「神的恩惠」與現實世界同步的空間，這就帶來給人盼望和祈求的對象。這是一種外力與現實世界的並行，也有時是抗衡的。*當我們緊緊抓住神在聖經中的應許，便有能耐等候祂的神蹟奇事* 。

c) 最大的動力除了神的神蹟奇事之後，就是 *家人之間關愛的表達*，使在過程中有時軟弱乏力的我們，再一次被這份濃濃的親情，堅固了我們的心，繼續仰望神前行。

*在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會到「親情的鼓勵和不可或缺」。*