阿部夏希　令和之峰不二子

阿部夏希體態確係世間難求，因此被封為「令和之峰不二子」！（互聯網）

每個地方都有屬於自己嘅性感標誌，好似美國有瑪麗蓮夢露，墨西哥就有莎瑪希爾，咁日本呢？有人就話係動漫作品《雷朋三世》嘅「峰不二子」，不過佢係動漫角色，咁有冇真人版呢？當然有！佢就係近期投身寫真界嘅阿部夏希喇！

胸大腰幼

提到峰不二子呢個動漫角色，佢係一位亦正亦邪嘅女間諜，形象性感迷人、風情萬種，身材高挑腿長而上圍極為凸出，一直都係日本國民心目中嘅性感女神同性感標誌。雖然不二子嘅身材設定的確係超現實，但係現實中有美女的確擁有如此驕人身材，喺日本寫真界就有幾個，當中包括今日同大家見面嘅阿部夏希。

今年24歲嘅佢，雙眼大而明亮且電力十足，樣子夠晒標青，佢更擁有一副火辣婀娜身材，心口有一對F Cup美巨乳，又白又滑又富彈性，配合23吋纖幼小蠻腰，如此體態確係世間難求，亦因此被封為「令和之峰不二子」！

圓模特兒夢

夏希自細就好鍾意睇時尚雜誌，同時亦相當仰幕班模特兒生得咁靚，仲可以着咁多靚衫影相，所以當佢仲讀緊中學嘅時候，就唔理家人反對，一股勇氣參加Popteen模特兒選拔比賽，過五關斬六將後，佢憑住出眾嘅外形成功奪得冠軍，繼而成為雜誌專屬模特兒，一圓夢想。之後，佢仲獲電視台邀請演出綜藝節目，成功踩入埋電視添！

不過，後來佢因為要去英國倫敦藝術大學讀書，所以就將模特兒及演藝事業暫時放低，到畢業之後先回流再次投身演藝界搵食！最近夏希正式加入寫真界，其火辣身材成功引起注目，同時佢亦有另一個身份，就係擁有300萬追隨者嘅網紅喇！佢經常拍片介紹各種時尚潮流資訊，大家想緊貼潮流亦不妨成為佢其中一位追隨者啦！

阿部夏希作為網紅，經常拍片介紹各種新資訊畀大家，各位想學嘢的話不妨多留意佢嘅社交網，同時亦可以欣賞到希妹嘅性感照片，大飽眼福！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：33F-22-33